¿Conoces las Leyes de Protección Animal en Sonora? Estas son las legislaturas vigentes

Sonora es uno de los estados de la república mexicana con más leyes que protegen a los animales mencionó Mike Fonseca, Coordinador de Educación y Legislación de la Comunidad Animalera Trabajando (Coat).

Expresó que aunque ya había una ley en defensa, en el año 2018 varias asociaciones de protección a los animales estuvieron trabajando para crear una Ley Estatal de Protección, no solo de bienestar.

“En Coat tenemos ya ocho años participando activamente en las mesas trabajo de legislación en pro del bienestar de los animales, trabajaos en la Ley de Protección Estatal en 2013 y mucho más activamente en la actualización de las reformas la cual de rehízo en 2018, cuando las modificaciones superan el 51 por ciento esta se deroga en automático y se crea una nueva”, explicó Mike.

La Ley de Protección Estatal establece la creación de una Dirección de Bienestar Animal en la entidad, la cual no se ha llevado a cabo por falta de presupuesto. “La gran mayoría de los proyectos que se proponen y se convierten el ley, una ley publicada en el boletín oficial y que las dependencias están obligadas a realizar, la gran mayoría no se convierten, es un gran error no solo de esta ley sino en otras también”.

Esta estipulación también incluye un glosario que especifica las clausulas para que las sanciones queden claras “Se especifica ahí que los animales tienen una posición jurídica de seres sintientes lo cual les quita el termino de cosa, permitiendo así que se conviertan en víctima de maltrato, ya no son cosas, antes de esta ley se veían como cosas”, comentó.

Mike Fonseca mencionó que a partir del 2015 en Sonora ya es delito la crueldad y el maltrato a los animales, estas estipulaciones se encuentran en los artículos 342 y 343 del Código Penal del Estado, el primero habla de cuando les haces daño sin que mueran y el segundo cuando le quitas la vida de manera violenta. “Más de seis personas ya fueron condenadas, dos de ellas cumplieron una condena de 14 meses, ya salieron por el delito de maltrato y crueldad a los animales”.

Noticias Relacionadas Cirugías estéticas a animales podría ser castigado con CÁRCEL

Agregó que recientemente se hizo una modificación al artículo 342 donde se agregó al término de crueldad todo tipo de mutilaciones estéticas innecesarias. “Las personas que les gusta cortarle las orejas o la cola a algunos tipos de razas de perros o gatos ya están cometiendo un delito a nivel estatal con penas desde un año, hasta cuatro años de cárcel, provocar peleas entre animales o ayudar a organizarlos también es un delito”.

La negligencia grave también será considerada como un delito, algunos ejemplos son dejar desamparados a animales, no alimentarlos y mantenerlos en espacios insalubres.

Envenenar animales o usarlos para ritos también se considera un delito “Si el animal no muere la pena es 12 meses hasta cuatro años y si muere es de dos años hasta 6 años”, compartió.

En relación a la zoofilia, dijo que no estaba contemplada como un delito, pero ya se agregó. “Ahora está dentro del Código Penal del Estado y puede llegar a la cárcel la persona y con esto esperamos que más gente se anime a poner las denuncias correspondientes y no solo en redes sociales, porque si no no se persigue en castigo” puntualizó.

El Coordinador de Educación y Legislación, dijo que en Sonora existe una de las mejores Leyes Estatales y el Código Penal más completo. “En 30 estado de la republica ya es delito el maltrato animal, pero en otros lugares no se es tan especifico, siempre nos hemos topado que cuando dejan las leyes poco precisas a los jueves se les dificultades aplicarlas”.

Por Gladis Balbastro

GB