Clima Sonora: alertan por cambio drástico de temperatura en el estado 

Autoridades de Sonora reportaron que se han registrado temperaturas de hasta siete grados bajo cero en algunas regiones del estado. En este sentido, piden a la población proteger a las personas de la tercera edad y a los menores .

En un comunicado, la Coordinación Estatal de Protección Civil detalló que el termómetro marcará entre dos grados bajo cero y cinco grados en el norte y noreste de la entidad. Mientras tanto, se prevé hasta siete grados bajo cero e incluso menos en la sierra limítrofe con Chihuahua.

Recomendaciones ante el frío en la entidad:

La Coordinación Estatal de Protección Civil pide a los sonorenses no encender anafres ni braseros en espacios interiores. Tampoco sobrecargar contactos eléctricos y apagar fogatas al aire libre en su totalidad. Asimismo, se pide usar gorro, bufanda y no respirar aire frío. Usar crema corporal, tomar abundantes líquidos, consumir frutas y verduras que contengan vitaminas A y C y vacunarse contra la influenza.

Clima Sonora:

Ante los efectos de un canal de baja presión y la corriente en chorro subtropical, se esperan condiciones de cielo despejado a medio nublado y sin lluvias en Sonora, así como un ambiente muy frío al amanecer, con heladas en zonas serranas y ambiente cálido en zonas costeras, según la Comisión Nacional del Agua.

En las regiones noroeste, norte, noreste y oriente de la entidad, se prevén vientos del oeste y noroeste de 20 a 35 kilómetros por hora, con rachas de 40 km/h y con temperaturas máximas de entre 22 y 31 grados centígrados.

“En la zona del gran Desierto de Altar se esperan noches y amaneceres con temperaturas entre 4 y 7 centígrados, en tanto que en el centro del estado las temperaturas oscilarán entre 1 y los 7 centígrados. En el sur de la entidad el termómetro marcará entre los 3 y los 7 centígrados durante la noche y a tempranas horas matutinas”, señala el comunicado.

En el Desierto de Altar y noroeste del estado, la temperatura iría de los 28 a los 30 grados. En la sierra y el norte serán inferiores a los 22 grados y de 28 a 32 en el centro y sur durante el día.

