'El Bronco' dará a partidos políticos decálogo de comportamiento en pandemia

Previo al arranque de las campañas electorales este viernes, el gobernador de Nuevo León, Jaime Rodríguez Calderón adelantó que harán entrega de un decálogo a las dirigencias de los partidos sobre el comportamiento de los candidatos en el marco de la pandemia.

El ejecutivo reveló que este documento incluirá condiciones y restricciones que se deberán llevar a cabo durante las campañas.

“Tuve una reunión con el secretario de gobierno, le di instrucciones de que convoqué a los presidentes de los partidos políticos para que todo el mundo respete la pandemia y las restricciones que tiene, no hay que generar un problema que pueda suspender una elección”, dijo el funcionario.

El mandatario estatal también adelantó que hablará con los candidatos ya registrados para ir por la gubernatura, para entregarles un informe financiero de la administración estatal, y los proyectos pendientes. Ya que, aseguró, a él le hubiera gustado recibir esa información cuando fue candidato.

“A lo mejor hubiera hecho propuestas que no podía cumplir porque ya estaban hechas o porque no había los recursos, si a mí me hubieran dicho sobre el déficit del gobierno, quizás hubiéramos hecho una campaña con otro sentido”, insistió.

Será el Secretario de Salud, Manuel de la O Cavazos, quien presentará el catálogo a los dirigentes, que será regulada por la Ley de Salud y que serán las mismas que aplican hoy para algunos establecimientos.

“Si no puedes tener la capacidad de más del 30 por ciento en un evento, eso mismo se les indicará, si es necesario que se hagan al aire libre o con un aforo limitado, son las mismas restricciones de salud”, mencionó.

Aunado a esto, el Gobernador reconoció que se pueden estar enfrentando a un alza en contagios de Covid-19 en los próximos días en la entidad, pero ya están preparados para esto.

El alza, insistió, se dará por que se realizó una reapertura económica este fin de semana. Pero pidió a la ciudadanía que respeten los lineamientos establecidos por las autoridades para mantener el alza controlada.

“Si ahorita estamos abriendo es para que se recupere la economía, no abrimos para que la gente se salga a pasear”, aseveró.

Daniela García

AV