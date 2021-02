Puebla: Miguel Barbosa pide disculpa pública ante falta de vacunas contra Covid-19

El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa Huerta, pidió una disculpa pública a las personas mayores de 60 años de edad que no recibieron la dosis de vacuna Covid-19: “Una disculpa de todos, no porque nosotros hayamos sido quienes no proveímos de vacunas o quienes no informamos, pero una disculpa claro que sí, la merecen”.

Dijo que muchos estuvieron toda la noche estuvieron esperando y tuvieron que regresarse sin una referencia de cuándo podrá reiniciarse este proceso de vacunación.

“Les ofrecemos una disculpa no porque seamos nosotros los que estemos generando la omisión en la entrega de vacunas o hayamos tenido que dar la información, cuidado con que nuestro sector salud sea quien parezca omiso, cuidado porque esto se puede complicar mucho”.

Comentó que debe haber una mayor organización por parte de las autoridades federales, pues lo único que hacen las autoridades es ser aliados del Plan Nacional de Vacunación, por lo que incluso dijo que es prudente que exista mayor participación de las autoridades estatales.

“Para que no pase lo de hoy que la gente no sabía que ya se habían terminado las vacunas que estaban destinadas en San Andrés Cholula, eso sólo se evita si hay mayor coordinación y mayor información y eso es dando la cara, no que hoy nadie se apareció, nosotros ahí estábamos, ahí estaba nuestra capacidad instalada, lista para responder y no sabemos de qué se trata”.

Explicó que la administración estatal lo que hace es proporcionar la infraestructura médica y el personal para apoyar este proceso, pero la logística está a cargo de la delegación de Bienestar y el Instituto de Saluda para el Bienestar (Insabi).

“Cuidado con esa idea que se nos acabaron a nosotros la vacunas, son las que trajo la Federación y si ya no había se debió haber informado que ya continuaba hoy. Yo espero que haya más coordinación entre la Federación, Guardia Nacional, Secretaría del Bienestar para que esto no vuelva ocurrir, son cosas que no deben ocurrir”, pronunció.

Barbosa Huerta señaló que el gobierno estatal descarta el uso de la fuerza pública para disolver la aglomeración de personas, sino que se debe poner énfasis en que se tenga una mejor organización, ya que este proceso apenas está empezando y debe mejorarse conforme llegue mayor número de dosis.

Por Claudia Espinoza

