PAN respetará decisión judicial ante posible desafuero de García Cabeza de Vaca

La dirigencia nacional del PAN tachó de una estrategia con tintes políticos la solicitud de desafuero contra el gobernador de Tamaulipas, Francisco Javier García Cabeza de Vaca, por parte de la Fiscalía General de la República (FGR).

Sin embargo, el líder nacional panista, Marko Cortés sostuvo que su partido está a favor del Estado de Derecho y respetará cualquier decisión que ejecute una autoridad judicial.

"No podemos permitir un Estado de Derecho a modo y a gusto del gobierno. México no es una dictadura y no vamos a tolerar actos autoritarios, donde las instituciones se vean doblegadas por el poder del Ejecutivo”, indicó.

Las acusaciones contra el Gobernador @fgcabezadevaca se tratan de una clara persecución política contra un opositor.



Resulta inaceptable que se utilice una mayoría artificial en la Cámara de Diputados para desacreditar.



El tiempo tiene una clara intencionalidad electoral. — Senadores del PAN (@SenadoresdelPAN) February 24, 2021

En un comunicado, Cortés manifestó que López Obrador y Morena han comenzado su cacería de brujas ante el evidente avance de la oposición en México.

El dirigente del albiazul indicó que, el PAN, en las pasadas elecciones ganó todo en Tamaulipas, y por ello ahora el gobierno y Morena quieren arremeter contra el gobernador Cabeza de Vaca, con acusaciones falsas y sin pruebas contundentes.

"Externamos nuestro profundo rechazo a cualquier persecución política que se pretenda hacer contra cualquier opositor al mal gobierno y contra nuestros mandatarios locales, herramienta que por lo general utilizan los gobiernos autoritarios para debilitar a la oposición", ahondó.

Estamos a favor del Estado de Derecho, pero no permitiremos una persecución política. Hay que recordarle al gobierno morenista que el buen juez por su casa empieza. Toda nuestra solidaridad con el gobernador @fgcabezadevaca.https://t.co/oCTO5iLgbb — Acción Nacional (@AccionNacional) February 24, 2021

Por Misael Zavala

CBC