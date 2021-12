Claudia Sheinbaum cuestiona distribución de prerrogativas a partidos por el IECM

La jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, cuestionó el manejo que le ha dado el Instituto Electoral de la Ciudad de México a las prerrogativas de los partidos.

En conferencia de prensa, la mandataria capitalina dijo que se está revisando este tema, no sería la Contraloría, tendría que ser la Auditoría Superior de la Ciudad de México, por parte del Congreso de la Ciudad de México, quien tendría que hacer esta revisión.

“Lo que no entendemos es por qué no hay, no destinaron los recursos y no los prepararon con planeación para que los partidos políticos pudieran tener sus prerrogativas de enero a diciembre, esa es la parte que nosotros no entendemos, por qué se destinaron recursos a otros rubros y no están cumpliendo con esta obligación constitucional en donde tienen que entregar las prerrogativas a los partidos.