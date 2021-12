Claudia Sheinbaum respeta las labores y autonomía de la CDHCM: Nashieli Ramírez

En los tres años de su administración, la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum ha mostrado respeto al trabajo y la autonomía de la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México

La titular de la CDHCM, Nashieli Ramírez expuso que tiene una excelente relación institucional con la mandataria capitalina y nunca ha escuchado ninguna postura autoritaria de la gobernante.

“Te puedo afirmar que nunca, en estos tres años, he recibido algo parecido, ni que se le parezca ni que huela, a una instrucción o algún llamado de no hagas o deja de hacer, no; en absoluto. Entonces para mí ya de entrada eso es muy buena noticia”, afirmó.