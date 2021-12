“Señor, deseo concedido, pero por mentir”: García Vilchis responde a Felipe Calderón por el supuesto montaje del tren al AIFA

Durante la Mañanera, Elizabeth García Vilchis en su sección Quién es quién en las mentiras, respondió al ex presidente Felipe Calderón Hinojosa tras asegurar que el recorrido que López Obrador hizo en el tren al Aeropuerto Felipe Ángeles fue un montaje.

“Señor, deseo concedido, pero por mentir. Me hace referencia a mi, y está muy pendiente de mi sección, lo felicitamos”, destacó García Vilchis.

Lo anterior, lo expuso Elizabeth García luego de que Calderón Hinojosa pidió que se hablara del tema en Quién es quién en las mentiras para aclara la supuesta "fake news".

"Que los saque la señorita esa que no sabe leer en su sección de mentiras de la semana. Y que no salga con que 'no es falso pero se exagera'”.

En respuesta, el presidente envió un mensaje a Felipe Calderón: "Pues no sabrá leer la señorita, pero no es mentirosa. Ojalá que cuide su prestigio, pero no debemos ser injustos, deben de cuidarse, sobre todo un expresidente por lo que representó a México en su tiempo".

Información en desarrollo.

RMG