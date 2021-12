México fue vetado de torneos internacionales de tenis de mesa por corrupción

Atletas mexicanos de tenis de mesa están vetados internacionalmente y corren el riesgo de no acudir al Mundial el próximo año, debido a un aparente desvío de recursos del presidente de la Federación Mexicana de Tenis de Mesa (FEMETEME), Miguel Cervantes Ledesma.

Los jugadores mexicanos no pudieron participar en el Torneo Latinoamericano de Mayores realizado hace unos días, debido a que dicho directivo adeuda dos mil dólares a la Confederación Panamericana de dicho deporte.

Así lo dio a conocer el comisario de la FEMETEME y presidente de la Asociación de Tenis de Mesa de Yucatán, José Valerio Lara Sosa, quien lamentó que el trabajo de un año de entrenamiento de los atletas se está yendo a la basura por estas irregularidades.

Explicó que Cervantes Ledesma no cumplió con el pago completo a la Confederación por la participación de la delegación mexicana, la cual serviría para la inscripción, hospedaje y alimentación de los jugadores, en un torneo en República Dominicana.

“A raíz de este adeudo nos suspendieron y no pudimos acudir al Torneo Latino de Mayores. El castigo se debió a que no fue la primera vez que ocurre, es la tercera vez que México no cumple con el pago”, abundó.