Muguruza y Kontaveit, primeras semifinalistas de AKRON WTA Finals

Las primeras semifinalistas del Torneo AKRON WTA Finals son la española Garbiñe Muguruza y la estoniana Anett Kontaveit. Este sábado continúan los duelos en individuales y en dobles. Hoy aparece la mexicana Giuliana Olmos haciendo pareja de Fichman. Mientras que Maria Sakkari y Paula Badosa se ven la cara en la cancha, al igual que Aryna Sabalenka e Iga Swiatek.

La tenista originaria de estonia, Anett Kontaveit se convirtió en la primera en obtener su boleto tras vencer en dos sets 6-4 y 6-0 a la exnúmero uno del mundo Karolina Pliskova, quien ahora siente la presión de obtener el triunfo en su próximo juego.

“Es terrorífico estar en las semifinales. Yo creo que fue un buen juego. Fue muy importante ser lo más consistente como pudiese. Especialmente en los servicios. Yo siento que mi juego va mejorando cada día. He disfrutado lo que estoy haciendo, no he pensado en el marcador, sólo en disfrutar jugar y hacer lo mejor. Me siento con la mejor energía. No he cambiado nada de mi técnica, he confiado mucho en mí, esto ha sido importante para ir a la ofensiva”.