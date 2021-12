Basílica de Guadalupe: ¿Dónde y a qué hora ver Las Mañanitas EN VIVO?

El próximo domingo 12 de diciembre se conmemora el aniversario 490 de la aparición de la Virgen de Guadalupe en el cerro del Tepeyac y como cada año se llevarán a cabo las tradicionales mañanitas en la Basílica de Guadalupe por lo que en caso de que no puedas asistir de manera presencial a continuación te decimos cómo, cuándo y dónde puedes verlas en vivo.

Cabe mencionar que, debido a las condiciones actuales de la pandemia de Covid-19, las autoridades de la Basílica de Guadalupe y de la capital mexicana tomaron la determinación de no realizar la transmisión de las mañanitas en vivo, pues de esta manera se evitarán aglomeraciones de personas, por lo que se informó que este año las mañanitas serán pregrabadas y transmitidas a través de plataformas digitales del recinto y de diversos canales de televisión abierta.

La transmisión de las mañanitas a la Virgen de Guadalupe se realizará el próximo sábado 11 de diciembre en punto de las 23:00 horas y será a través de las redes sociales de la Insigne y Nacional Basílica de Santa María de Guadalupe donde los feligreses podrán verlas de manera virtual, asimismo, diversos canales de televisión abierta también incluirán este evento en su programación en la misma fecha y horario antes mencionado.

Es importante señalar que las autoridades religiosas y capitalinas hicieron un llamado a los feligreses a que eviten asistir a la Basílica de Guadalupe entre los días 11 y 12 de diciembre, por lo que recomendaron seguir las celebraciones a las Virgen de Guadalupe de manera virtual, esto con el fin de evitar aglomeraciones de personas en las que se pudieran generar nuevos contagios de Covid-19.

Se espera la llegada de 5.7 millones de peregrinos a la Basílica de Guadalupe. Foto: Cuartoscuro

Medidas sanitarias para los peregrinos

Debido a que se espera la llegada de miles de peregrinos a la Basílica de Guadalupe en los próximos días, las autoridades emitieron una serie de medidas que tienen se tienen que respetar para disminuir al mínimo la probabilidad de que se generen contagios de Covid-19 entre los asistentes, entre dichas medidas destaca el uso obligatorio de cubrebocas, además, también se informó que estará prohibido pernoctar en las instalaciones del recinto pues buscarán privilegiar la movilidad de las personas, por lo que tampoco se permitirá permanecer en el atrio ni el interior de los templos por un tiempo mayor al permitido.

Asimismo, se recomienda que no acudan menores y adolescentes que no estén vacunados, también se pidió tomar en consideración que no habrá bicipuertos disponibles y que la estancia de peregrinos no estará ofreciendo sus servicios. Por su parte, el alcalde de Gusto A. Madero, Francisco Chiguil, señaló que, aunque no se solicitará comprobante de vacunación, la recomendación es que solo visiten el recinto si ya se cuenta con el esquema de vacunación completo.

