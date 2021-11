Día de la Virgen: recomendaciones y rutas de acceso a la Basílica de Guadalupe

Luego de que el año pasado las actividades de festejos para la Virgen de Guadalupe se cancelaron en el atrio y en el interior de la Basílica de Guadalupe por la pandemia derivada de Covid-19 en la Ciudad de México; las autoridades del Gobierno de la ciudad, así como de la Basílica, anunciaron las medidas para el retorno de los peregrinos en la segunda semana de diciembre.

Entre los cambios más significativos destaca la petición del uso obligatorio de cubrebocas, la invitación para que los visitantes y fieles no pernocten en el atrio de la Basílica de Guadalupe y restrinjan su visita por poco tiempo ya que no habrá celebraciones religiosas durante los días que dure el protocolo (entre el 11 y el 12 de diciembre), además de la restricción del paso a menores de edad y contar con esquema de vacunación completo.

Las medidas forman parte del operativo denominado “Bienvenido Peregrino 2021”, con el objetivo de mantener abierto el recinto guadalupano para todos los fieles y visitantes, y ayudar tanto al gobierno de la ciudad como de la alcaldía Gustavo A. Madero a mantener el orden y evitar un alza en el número de contagios por Covid-19 en la capital.

¿Cuáles son las medidas indispensables?

Llevar a cabo los protocolos sanitarios recomendados por las autoridades de salud tanto federales como de la Ciudad de México, uso de cubrebocas obligatorio dentro del recinto guadalupano, utilizar alcohol en gel, mantener sana distancia, evitar la visita con niños o menores de edad que no estén vacunados, no acudir con animales de compañía, restringir la visita dentro de las instalaciones de la Basílica a máximo 15 minutos, así como no pernoctar dentro del atrio, si la gente decide quedarse en los alrededores, contarán con apoyo de las autoridades de la ciudad.

En los alrededores de la Basílica solo se permitirá el acceso a tránsito local (vehículos de los vecinos), no abra espacio para autobuses o camiones de carga y se instalarán filtros en las principales avenidas, era desahogar el flujo vehicular.

Las medidas aplican a todos los peregrinos y visitantes al recinto guadalupano (Foto: Especial)

¿Cuáles son las rutas de acceso?

La principal ruta de acceso será por el atrio principal, localizado en la Calzada de Guadalupe, en ese lugar se instalará un filtro Covid y se invitará a la gente a caminar con rumbo a la Basílica y dentro de ella seguir los protocolos para el avance, esta parte estará coordinada por las autoridades del recinto.

Para entrar al templo se podrá ingresar por la Calzada San Juan de Aragón, Euzkaro por el lado poniente, así como avenida Talismán por el oriente y desde luego por la Calzada de Guadalupe.

Para la salida del lugar, se contempla hacerlo por calle Allende, Calzada de los Misterios, 5 de febrero en el lado sur, Montevideo, Prolongación Misterios, Fray Juan de Zumarraga y cantera en el lado poniente.

¿Cuándo inicia el operativo?

El operativo implementado por las autoridades involucradas comenzará a partir de las 07:00 de la mañana del próximo 11 de diciembre y finalizará el 12 de diciembre a las 14:00 horas, además del operativo en los alrededores de la Basílica, se contará con un operativo de vialidad especial en las principales avenidas de la capital por las que usualmente llegan los peregrinos, Calzada Zaragoza, Insurgentes en su entrada Sur y Norte, así como la Calzada Vallejo y Circuito Interior.

En la Basílica habrá 2 mil 250 vallas de apoyo en el trayecto, 175 baños móviles, 15 filtros de toma de temperatura y aplicación de alcohol gel y carpas de apoyo, así como 50 ambulancias de rescate de los servicios de salud de la capital.

Por otra parte, se tiene previsto repartir cerca de 15 mil cubrebocas KN3 y 25 mil quirúrgicos entre los peregrinos y visitantes que acudan a la celebración que este año espera recibir a poco más de 4 millones de visitantes, menos de la mitad de lo que se recibió en el 2019, el año previo a la pandemia, cuando se recibió a más de 10 millones de personas.

