Acata INE resolución de la SCJN y el TEPJF: realizará revocación de mandato

Por unanimidad de votos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE), aprobó un acuerdo con el que se acata tanto las medidas precautorias dictadas por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que ordenó continuar con los trabajos preparatorios de la revocación de mandato, realizar una adecuación presupuestal y en su caso solicitar a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) los recursos adicionales para este ejercicio democrático.

En la sesión extraordinaria de este jueves en la que se discutió y votó el acuerdo, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova subrayó que el órgano legislativo hará lo esté a su alcance pero advirtió que nadie está obligado a lo imposible.

“Porque si tuviéramos que llegar a un extremo, ojalá y no ocurra de no poder cumplir con los parámetros de la ley que quede constancia que el INE hizo todo lo que pudo hacer jurídicamente, políticamente, presupuestariamente para cumplir con lo que dice la ley y si no, a lo imposible nadie está obligado”, señaló.