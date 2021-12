AMLO califica como "buena actitud" retirar la denuncia penal contra consejeros del INE

En la Mañanera, el presidente Andrés Manuel López Obrador calificó como una "buena actitud" la decisión del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna, de retirar la denuncia penal contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) por votaron por aplazar la Consulta de Revocación del Mandato.

En el Salón Tesorería de Palacio Nacional, el mandatario federal reconoció la reflexión que hizo Sergio Gutiérrez Luna para no ratificar la denuncia en la Fiscalía General de la República (FGR).

"Que buena actitud del presidente de la Cámara de Diputados, Sergio Gutiérrez Luna que presenta una denuncia porque él considera que es un delito el que cometieron y lo reflexiona a partir de que hay una inconformidad o considera excesivo, y dice: me retracto o ya no continúo con la denuncia", explicó.

López Obrador se pronunció por la libertad y no perseguir a nadie penalmente, si no que sea el Poder Judicial quien emita el fallo.

"Entonces ya, pero que bien que lo hizo, primero que no hay que perseguir a nadie, libertad, cero represión, cero censura y no darle motivo a estos conservadores que andan buscando en todos lados cómo convertirse en paladines de la libertad cuando no lo son, son muy reaccionarios", indicó.

RMG