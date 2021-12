Sergio Gutiérrez Luna se retracta de la denuncia contra los consejeros del INE

La Cámara de Diputados anunció que su presidente, el morenista Sergio Gutiérrez Luna, se retracta de la denuncia penal presentada contra seis consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) que votaron a favor de suspender temporalmente los trabajos para la eventual revocación de mandato.

A través de un mensaje en su cuenta de Twitter el órgano legislativo señaló: “ La Presidencia de la Cámara de Diputados informa que escuchando con pluralidad, apertura y buena fe, ha decidido tomar todas las acciones jurídicas a su alcance, para efecto de que no continúen las indagatorias penales en contra de funcionarios del @INEMexico.”

AMLO califica como "buena actitud" retirar la denuncia penal contra consejeros del INE

En un hilo, añadió que la presidencia de la Mesa Directiva “manifiesta siempre su disposición de escuchar y atender a todas las voces como una labor permanente e incluyente”.

Esto se da, horas después de que la Fiscalía General de la República (FGR) anunció que inició formalmente una carpeta de investigación contra los seis consejeros y el secretario técnico del INE, a raíz de la denuncia que presentó en su contra la Dirección General de Asuntos Jurídicos de la Cámara de Diputados.

Dicha carpeta fue turnada a la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción (FECC) y de acuerdo a información del gobierno federal el Ministerio Público Federal sería el encargado de indagar los supuestos delitos de coalición de servidores públicos y abuso de autoridad, y determinará si hay algo que perseguir.

La semana pasada Gutiérrez Luna, ordenó presentar la denuncia contra los servidores públicos del INE por supuestamente incurrir en irregularidades y faltas administrativas.

Diputados del PRD respaldan a consejeros del INE ante "persecución política"

El lunes pasado el presidente Andrés Manuel López Obrador señaló que no era conveniente la denuncia presentada ante la FGR, pero consideró que los integrantes del INE se equivocaron y recordó que debe ser el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) los que definan sobre la realización de la consulta sobre revocación de mandato. Insistió que no se debe penalizar el proceso.

“Debe ser la Corte, del Poder Judicial, tanto Tribunal Electoral y Poder Judicial que resuelva. No penalizar nada, creo que cometieron un error (los consejeros del INE) y lo tendrían que reconocer, porque se opusieron a un mandato constitucional y actuaron de manera antidemocrática, pero en política hay que saber rectificar, no caer en la autocomplacencia, no aferrarse, entonces ya la Corte dio un fallo para que continúe la revocación de mandato y que se cumpla…” señaló en su conferencia matutina del lunes.