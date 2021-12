OMS no ha recomendado la vacunación para niños, asegura Hugo López-Gatell

El subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, aclaró que la Organización Mundial de la Salud (OMS) no ha recomendado la vacunación de niñas y niños de 5 a 11 años contra el COVID-19, si no que al contrario, pues se ha insistido en que se priorice la vacunación con el esquema primario a personas adultas.

"La OMS no ha recomendado la vacunación a niños, usted acaba de decir que la OMS recomendó en Europa se vacunara a niños, no, no se ha recomendado. La OMS no ha recomendado la vacunación a niños", reiteró.