Baja afluencia de consumidores mexicanos a Texas tras apertura de puentes internacionales

Debido a la paridad del peso frente al dólar, los requerimientos para internarse a los Estados Unidos y otros factores la afluencia de consumidores mexicanos no fue la esperada a las ciudades texanas durante el primer día de la apertura de los puentes internacionales.

El secretario de Desarrollo Económico del Estado, Carlos Alberto García González, comentó que son varios los factores como el hecho de que no es quincena, no hay dinero, además el alto precio del dólar fueron factores por los cuales no se tuvo la afluencia esperada, en el primer día de la reapertura de los puentes entre Tamaulipas y Texas.

Comentó que en las próximas semanas poco a poco ello se irá normalizando y se volverá a la afluencia que se tenía antes de la pandemia.

Además de la situación económica, los contagios de coronavirus se siguen registrando y las personas optan por cuidarse para no correr más riesgos de contagios.

El secretario de Desarrollo Económico comentó que son varios los factores como de que no es quincena o el alto precio del dólar (Foto: Especial)

También hay quienes no han podido bajar de la web del Gobierno Federal el certificado de vacunación. Hay también quienes esperan que haya una mayor flexibilidad de las autoridades migratorias estadounidenses para poder cruzar la frontera.

La gente está esperando a ver cómo les va, están esperando que otras personas crucen, están viendo cómo les va con el interrogatorio que le pueden hacer los oficiales que están en el puente, están haciendo muchas preguntas y bueno la gente está esperando.

Además después de tanto tiempo de que los puentes permanecieran cerrados la gente se acostumbró más a permanecer de lado mexicano, a realizar sus compras en negocios locales aunque, aclaró, esto no significa que esto vaya a seguir así al contrario para el próximo fin de semana se podría incrementar el número de personas que crucen a los Estados Unidos ante la proximidad del viernes negro.

