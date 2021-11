Ricardo Anaya: difieren audiencia inicial para el 31 de enero | Minuto a Minuto

Este día se realiza la comparecencia de Ricardo Anaya, excandidato a la presidencia de México por su presunta participación en el caso de corrupción de Odebrecht.

Hay que recordar que se inició una carpeta de investigación a partir de la denuncia presentada por el exdirector de Pemex, Emilio Lozoya, quien en ella reveló un supuesto esquema de entrega de dinero a legisladores federales panistas en busca de que éstos aprobaran las reformas estructurales en el sexenio de Enrique Peña Nieto.

De acuerdo con Emilio Lozoya, éste recibió instrucciones de “superiores” para entregar más de 6 millones de pesos a Ricardo Anaya. Las diligencias ministeriales apuntan que el dinero fue enviado al panista por Norberto Gallardo, quien era una persona de confianza de Lozoya, a quien supuestamente recibió Anaya en las instalaciones de la Cámara de Diputados, en 2014.

Pedirán orden de aprehensión contra Anaya

Por otro lado, este día la Fiscalía General de la República (FGR) solicitará a un juez federal orden de aprehensión preventiva para que Ricardo Anaya, para que este permanezca interno en el Reclusorio Norte por su probable responsabilidad en un soborno antes mencionado y que lo implicaría en el caso Odebrecht.

Comparecerá por videollamada

El excandidato presidencial responderá a la cita por medio de una videoconferencia, en una audiencia en la que tendría que demostrar que se encuentra en la Ciudad de México. La FGR podría pedir esta prisión preventiva, por temor a que Anaya se escape del país.

Además, si el panista no comparece o no es capaz de demostrar que se encuentra en la Ciudad de México, también se solicitará su aprehensión, por no cumplir con sus obligaciones, relacionadas con la investigación.

Difieren audiencia inicial de Ricardo Anaya al 31 de enero

Tras petición defensa de Ricardo Anaya y sin oposición de la Fiscalía General de la República (FGR), un juez federal difiere por tercera vez la audiencia inicial del excandidato presidencial. La nueva fecha es el 31 de enero de 2022. Por otro lado el juez advierte que Anaya Cortés deberá presentarse físicamente a comparecer.

SIGUE LEYENDO

De Jorge Díaz Serrano a Emilio Lozoya: los exdirectores de Pemex que terminaron tras las rejas

Emilio Lozoya: "A muchos no les conviene que se sepa la verdad"

16 meses después, Emilio Lozoya se queda preso y ya duerme en la cárcel