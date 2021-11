PRI condiciona discusión sobre la reforma eléctrica; no negociarán antes de junio del 2022

El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, advirtió que discutirán la reforma eléctrica después del proceso electoral de junio de 2022, señaló que las declaraciones y actitudes “irresponsables”, “irreverentes” e irrespetuosas del dirigente de Morena, Mario Delgado cierran la puerta al diálogo con la oposición.

Lo anterior, en respuesta a las declaraciones del presidente nacional de Morena, Mario Delgado, quien aseguró que borrarán al Revolucionario Institucional del mapa político, en conferencia de prensa con los integrantes de la coalición Va por México, para presentar su propuesta de presupuesto alternativo, Moreno sostuvo que el PRI continúa con su apertura al diálogo y a realizar el parlamento abierto sobre la reforma eléctrica, pero aseguró que no discutirán la propuesta enviada por el titular del Ejecutivo, Andrés Manuel López Obrador, hasta después del proceso electoral del 5 de junio de 2022.

“Eso es lamentable porque el grupo oficial, el que está en el gobierno debe siempre convocar al diálogo, al acuerdo y a la construcción de consensos y lo único que hizo el dirigente de Morena con esa actitud es ir cerrando el diálogo con los partidos de oposición principalmente con el PRI y hoy, como dicen -Tengan con su reforma energética, porque la vamos a discutir después de junio- “sostuvo Alejandro Moreno.

El líder priista y también diputado federal sostuvo que el PRI en la Cámara de Diputados, mantiene su posición de apertura al diálogo y al parlamento abierto en el tema de la reforma eléctrica, pero sostuvo que no permitirán que la discusión de una reforma constitucional se realice de cara al proceso electoral.

“Seguimos en la apertura y en la discusión siempre del parlamento abierto, pero nosotros no vamos a discutir ningún tema que no sea hasta después del proceso electoral, eso es porque Morena tiene una posición que no construye, una posición que es egoísta, una posición que es egocéntrica, una posición que verdaderamente falta a cualquier compromiso”, señaló Alejandro Moreno.

Al ser cuestionado sobre la expectativa que Morena tenía de que del PRI salieran los 57 votos que les faltan para aprobar la reforma presidencial, el priista dijo: “Bueno, pues ya vieron que del plato a la boca se cae la sopa, hoy lo que les podemos decir es que el PRI tiene una posición firme y clara, como lo hemos hecho apertura, discusión, que haya el parlamento abierto, es un tema técnico es un tema fundamental para el país, pero no podemos estar sujetos, ni a caprichos, ni a posiciones de ningún partido político, de querer presionar ni al PRI, mucho menos a nuestra coalición”.

En el contexto de las declaraciones del dirigente morenista, el líder priista sostuvo que Delgado debería enfocarse en la vida interna de su partido que dijo, continúa dividiéndose y sin pies ni cabeza. Moreno también se refirió al pasado proceso electoral del 6 de junio y la presunta participación del crimen organizado en complicidad con el partido en el gobierno.

“Y hay que decirlo, Morena en el pasado proceso electoral no solo abraza a los delincuentes, con la delincuencia organizada participó en las elecciones, lo que debería de hacer, un dirigente que está al frente de un partido político como es Morena, es responsabilizarse de sus temas internos, están hecho un desastre, Morena no tiene ni pies ni cabeza, este gobierno no camina, se están cayendo a pedazos, están dividiéndose, tienen a sus candidatitos haciendo campaña por todo el país, adelantando, de mucho tiempo, pretendiendo adelantar las campañas”, señaló.

