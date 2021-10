AMLO y la absolución ideológica del PRI

El presidente López Obrador ha mencionado que en épocas de transformación son necesarias las definiciones. No hay para donde hacerse, se necesita definición y van cayendo las máscaras. Vale la pena retomar este señalamiento a propósito de la discusión sobre la iniciativa de Reforma Eléctrica, misma que busca replantear el papel del Estado en la generación y distribución de esta fuente, y de la explotación y exploración del litio. Son varios los actores que tienen que definirse.

El PRI tiene una doble definición. Por un lado, deben decidir si es que van a defender la manera de hacer política como en el sexenio anterior con el PAN, en el que las Reformas fueron producto de acuerdos cupulares entre partidos y de moches, más que representar beneficios para la población, o entablar un diálogo abierto con la sociedad. Por el otro, se definirá el rumbo del partido, si retoman los principios del nacionalismo revolucionario o continúan con la defensa del neoliberalismo.

Tras el anuncio de la iniciativa de Reforma, el Presidente les abrió una posibilidad histórica a los legisladores del PRI, quedarse en el conservadurismo y defender la postura del liberalismo social de Salinas, o ser parte del movimiento liberal, y retomar los principios revolucionarios de Cárdenas y de López Mateos. Aunque no será la única definición.

También se definirá el futuro de la alianza político-electoral Va por México, que integran PRI, PAN y PRD. Estos dos últimos partidos han presionado a la dirigencia tricolor para que se posicionen sobre la propuesta de Reforma Eléctrica del Presidente. Esto tendrá un impacto en las alianzas electorales que se vislumbran para las gubernaturas de 2022, por lo que no deberá descartarse un rompimiento, lo que favorecerá aún más a Morena, que encabeza las tendencias en cinco de seis estados en disputa.

Es difícil saber la decisión que tomarán los priistas, porque no se encuentran cohesionados. Unos, como el gobernador de Oaxaca, Alejandro Murat, se han pronunciado a favor de la Reforma; otros, como la senadora Claudia Ruiz Massieu, han manifestado su abierto rechazo, aún cuando sea un posicionamiento personal y no del partido. Lo que queda de manifiesto para el PRI es su actual posición de bisagra en el Congreso, donde se necesitan 57 votos de sus 71 legisladores para alcanzar la mayoría calificada; en el Senado requiere nueve de los votos de los 13 que tiene. Si el PRI no toma la decisión correcta en sus fracciones parlamentarias, no dudemos que varios de ellos lo hagan por la libre. El presidente del PRI, Alejandro Moreno, ha dicho que nadie presiona al partido y que no tiene prisa; al contrario, si hay prisa y el tiempo ya lo tuvo.

•••

DE SALIDA. Palabras del general Lázaro Cárdenas: “Los hombres del gobierno son servidores y no negociantes. No dejemos por descuido, que se transformen en utilidades individuales, las utilidades de la nación”.

POR ARTURO ÁVILA ANAYA

PRESIDENTE IBN/B ANALITYCS Y EXPERTO EN SEGURIDAD NACIONAL POR HARVARD (NIS)

ARTUROAVILA_MX

PAL