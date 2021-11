Mario Delgado reconoce que Morena aún no ha regresado prerrogativas, pero se compromete a hacerlo

De visita en Aguascalientes, el presidente nacional de Morena, Mario Delgado, reconoció que aún no han regresado el 50 por ciento de las prerrogativas del partido como prometió a la ciudadanía para la compra de vacunas COVID-19, pero afirmó que lo harán.

Sus declaraciones surgen a raíz de que el consejero presidente del Instituto Nacional Electoral (INE), Lorenzo Córdova, revelara ayer en comparecencia en la Cámara de Diputados que Morena sólo ha donado casi el 6.7 por ciento de sus prerrogativas y no el 50 por ciento.

“Nosotros vamos a cumplir como lo dijimos, en regresar 700 millones de pesos, porque para nosotros primero es la salud de todas y todos los mexicanos. Yo le pregunto, desde aquí en Aguascalientes, a ese farsante ¿cuándo va a regresar él los más de 2 millones de pesos que gana por encima de lo que gana el presidente de la República?

“Para tener autoridad política, hay que tener autoridad moral y necesitamos autoridades electorales que defiendan la democracia, como estos farsantes defienden su salario”, dijo.

En su comparecencia, Lorenzo Córdova expuso que Morena este año recibió entre financiamiento de campaña y ordinario, 2 mil 244 millones de pesos, de los cuales sólo devolvieron 150 millones.

La revelación de Córdova causó diversas críticas entre la oposición, como el MC y PAN, que acusaron a Morena de mentir a la ciudadanía y robarse los recursos que prometieron devolver.

“Se robaron mil millones de pesos, rateros; no robar, no mentir y no traicionar al pueblo, mentirosos, debería de darles vergüenza, mil millones de pesos que deberían ser para vacunar niños", dijo desde tribuna el diputado de MC, Alvarez Máynez, a los diputados de Morena.

Sigue leyendo

Morena incumplió promesa de donar 50% de prerrogativas, revela INE

"No me toques... igualado": Diputado de Morena niega saludo a Lorenzo Córdova en San Lázaro | VIDEO