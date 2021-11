PRI asegura que Morena busca periodo extraordinario para la reforma eléctrica y culminarla en abril

Morena en la Cámara de Diputados rechazó que están aplazando la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador por presión de la oposición y de Estados Unidos, y adelantó que buscarán aprobarla en San Lázaro en diciembre o en un periodo extraordinario, y que su aval total en el Senado y en 17 congresos locales sea a más tardar el 15 de abril; el PRI acusó fines electores del grupo mayoritario.

Por otra parte, también desde el Palacio Legislativo de San Lázaro, el coordinador del PRI, Rubén Moreira, fijó postura de su bancada señalando que ven fines electoreros de Morena y aliados al discutir en abril la reforma eléctrica.

“¿Por qué no nos parece el mes de abril? Pues muy sencillo, porque son escasos dos meses antes de que tengamos elecciones en seis entidades federativas, y entonces, un debate que debe ser técnico, un debate que debe ser por la nación, pareciera y se antojara que sería un debate electoral. Ya ven aquella frase de ‘para abril o para mayo’ pues nosotros creemos que para abril o para agosto, si es que hay debate”, resaltó.

En un inicio, Morena y PT querían discutir y aprobar la reforma en este periodo ordinario de sesiones en el Congreso, que concluye el 15 de diciembre, pero el pasado miércoles acordaron fijar hasta abril del siguiente año la culminación de la misma con el argumento de abrir un amplio debate de parlamento abierto.

Sin embargo, la coalición opositora Va por México y también el Movimiento Ciudadano (MC) se colgaron la medalla por el aplazo, resaltando que gracias a su rechazo evitaron que Morena aplicara el “fast track”.

El coordinador del PAN, Jorge Romero, vio positivo que la discusión se aplace en abril pues se necesita el parlamento abierto; también, señaló que Morena sacó su “ábaco” y se dio cuenta que no tenía los números suficientes para aprobarla, pues se requieren dos terceras partes del Pleno y a ellos les faltan al menos 57 votos.

“Yo creo que ellos sacaron un ábaco, pasaron las bolitas que creían, vieron que no pasó la línea que ellos ocupaban y entonces lo mandan hasta allá. Como causa, si efecto es que haya un mejor debate, pues qué bien para todos”, dijo.

En tanto, el coordinador del PRD, Luis Espinosa Cházaro, fue directo y dijo que la coalición Va por México, que integran con el PAN y el PRI, “evitaron” la discusión rápida.

“Yo creo que un logro que una ley no se discuta en fast track, y por eso lo veo como un triunfo de los contrapesos que hay en esta Cámara de Diputados”, expuso.

La bancada de Movimiento Ciudadano (MC), a través de su coordinador Jorge Álvarez Máynez, también se adjudicó el aplazo de la reforma.

Sin embargo, el líder de los diputados morenistas dijo que no le asusta los dichos de la oposición, y dijo que colgarse la medalla por la decisión que tomaron es una estrategia política.

“Es una estrategia política, eso lo entiendo, no me asusta, es normal, nosotros no nos distraemos en eso, donde nosotros tenemos el compromiso es que a más tardar el 15 de abril esté concluido el proceso de reforma eléctrica con la participación de los congresos de los estados”, expresó Mier Velazco.