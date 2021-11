Reforma eléctrica se pospone hasta 2022

La coalición “Juntos Hacemos Historia” que conforman Morena, PVEM y PT en la Cámara de Diputados, acordaron posponer a más tardar hasta el 15 de abril de 2022 la discusión de la reforma eléctrica propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador.

A través de redes sociales, el coordinador de Morena en la Cámara de Diputados, Ignacio Mier, confirmó que la discusión y eventual aprobación de la reforma eléctrica se pospondrá para abril del próximo año.

“Nos propusimos concluir el proceso de Reforma Eléctrica, que incluye la aprobación en Cámara de Diputados, Senadores y al menos en 17 congresos locales, a más tardar el 15 de abril. Le insistimos a los propietarios y ejecutivos de empresas generadoras que participen en el debate, publicó en su cuenta de Twitter.

En tanto, en entrevista para El Heraldo de México, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez señaló que los tiempos no les dan, por ello darán prioridad al parlamento abierto, con la intención de aprobarla en abril del próximo año.

“Esta serie de temas que no están claros para nosotros, los vamos a traer a un parlamento abierto y eso obviamente no va a dar tiempo para que se haga un dictamen de aquí a diciembre y como nosotros no somos como ellos, nosotros no legislamos sobre las rodillas, es una reforma constitucional de cara la nación y que esto implica la soberanía que tanto hemos luchado energética en el país, pues vamos a hacerlo con el cuidado necesario, no llevamos prisa”, sostuvo.

La ruta crítica que presentaron durante la reunión de legisladores de las tres fracciones, a la que tuvo acceso El Heraldo de México, priorizarán el proceso para la realización de la eventual consulta de revocación de mandato en marzo de 2022.

En el mapa contemplaron la fecha límite para la recaudación de firmas de apoyo a la solicitud para el ejercicio ciudadano, el 15 de diciembre, que coincide con el último día de sesiones del primer año de la 65 Legislatura.

Posteriormente, tienen marcado del 15 de diciembre al 15 de enero de 2022, el periodo de verificación de firmas en el Instituto Nacional Electoral (INE) y la declaratoria de la convocatoria para la consulta de revocación de mandato.

En tanto, del 15 de enero y hasta marzo de 2022, previo a la eventual realización de la consulta que el INE definió sea el 27 de marzo, el bloque lopezobradorista alista la segunda fase para promover la consulta, para ello, tiene programadas asambleas informativas distritales y municipales para la promoción no solo de la participación de la ciudadanía en la revocación de mandato, también para impulsar la propuesta de reforma eléctrica entre la población.

Luego de que se realice la consulta de revocación de mandato, la mayoría parlamentaria de Morena, PVEM y PT, alistan el análisis y la discusión de la reforma eléctrica con miras de que sea aprobada el 15 de abril.

