Reforma eléctrica será el error más grande del sexenio de AMLO: Carlos Urzúa

El exsecretario de Hacienda y Crédito Público del presente gobierno, Carlos Urzúa Macías, advirtió que de aprobarse la reforma eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador “será el error más grande de todo el sexenio” por los efectos a corto, mediano y largo plazo.

Durante un encuentro privado que sostuvo este miércoles con los diputados federales de Movimiento Ciudadano (MC) en el Palacio Legislativo de San Lázaro, el exfuncionario expuso que la iniciativa de reforma constitucional pone en riesgo las inversiones del país, y apuntó el gobierno está subestimando lo que puede pasar con el rechazo a las energías limpias.

“Desgraciadamente la inversión privada no es la que deberíamos tener… Esto va a detener aún más esta inversión que tanto necesitamos. Yo espero que no se concrete. Supongo que no. Yo tengo muchas esperanzas de que no se va a concretar y si se concreta bueno, ciertamente, yo creo que hasta el propio gobierno siente que se pasó y que va a haber una serie de cambios en la contrarreforma”, les dijo.

También apuntó que para que el país pueda crecer de manera sostenible en los próximos años se necesita que la inversión mínima represente el 25 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), del cual el 20 por ciento debe ser por parte de la IP y el 5 por ciento de inversión pública. Sin embargo, criticó que las decisiones del gobierno han creado incertidumbre, con lo que ha caído la inversión privada.

Y es que expuso que se estima que la inversión total en 2021 sea cerca del 18 por ciento del PIB, y de eso, la pública representó menos del 3 por ciento, y gran parte de ese porcentaje del gobierno se va a los megaproyectos.

En su cuenta de Twitter, el coordinador de MC, Jorge Álvarez Maynez, publicó un mensaje y fotografías de la reunión en la que confirmó la crítica de Urzúa.

“Tuve el honor de saludar y charlar con mi maestro, el Dr. Carlos Urzúa. Comentamos ampliamente la Reforma Eléctrica de Bartlett y ambos coincidimos en una cosa: es el mayor riesgo que enfrenta nuestro país. Estaremos a la altura para defender con todo el futuro de México”, publicó el legislador.

Entre otros temas abordados de acuerdo a fuentes de la bancada, Carlos Urzúa expuso que el crecimiento del PIB para 2022, que el gobierno federal prevé que sea de 4.1 por ciento, está sobreestimado. Argumentó que, con los rezagos de la pandemia y el ritmo de recuperación económica, se ve complicado un escenario mayor al 3 por ciento.

Incluso resaltó que las proyecciones de indicadores en la Ley de Ingresos “son demasiado optimistas”, por lo que cree que tendrán que haber ajustes dentro de lo que se vaya a aprobar en el Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) 2022.

Por Iván E. Saldaña y Elia Castillo

