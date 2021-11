Reforma Eléctrica: Aval total a la legislación en abril de 2022

En reunión privada, diputados federales de Morena, PT y PVEM acordaron una estrategia que lleva hasta el 15 de abril de 2022 la culminación de la Reforma Eléctrica del presidente Andrés Manuel López Obrador.

El acuerdo se da en medio del cabildeo de Morena, coordinados por Ignacio Mier, para conseguir al menos 57 votos de opositores (PAN, PRI, PRD o MC) para lograr la mayoría calificada (334 votos) que se necesita para aprobarla.

En entrevista con El Heraldo de México, la vicecoordinadora de Morena, Aleida Alavez, señaló que la prioridad es el parlamento.

“Vamos a traer a un parlamento abierto y eso obviamente no va a dar tiempo para que se haga un dictamen de aquí a diciembre, y como nosotros no somos como ellos, nosotros no legislamos sobre las rodillas... esto implica la soberanía energética por la que tanto hemos luchado en el país; vamos a hacerlo con el cuidado necesario”, explicó.