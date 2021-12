Emma Coronel: Delató al Cártel de Sinaloa para salvarse, la realidad detrás de su condena

Emma Coronel, conocida por su relación sentimental con el narcotraficante mexicano, Joaquín "El Chapo" Guzmán; fue sentenciada este martes en una corte federal de Washington a tres años de prisión por delitos de tráfico de drogas con la organización criminal el Cártel de Sinaloa.

"Ella fue sentenciada a tres años, de estos tres años, siempre son modificables en temas de buena conducta, estamos hablando entre año y año y medio que ya va a quedar libre, y vamos a saber de ella cuando vuelva a relanzar su línea de ropa, el tequila y todas las empresas, todos esos proyectos de cine y televisión que giran alrededor de la vida del Chapo Guzmán, y ahí es cuando vamos a ver una Emma Guzmán millonaria que provenía del narcotráfico y de un esquema de vida muy pobre", explicó en exclusiva para El Heraldo Digital, el experto en Inteligencia y Procesos de Seguridad, Ramón Celaya Gamboa.

"Más que delatar nombres de personas importantes en la organización, lo que hizo fue delatar a la organización desde el punto de vista organizativo.. delató la logística de la organización", señaló Celaya Gamboa.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

El juez Rudolph Contreras le impuso a la exreina de belleza una sentencia menor a los cuatro años que solicitaba la fiscalía, reconociendo que la acusada era una adolescente cuando se casó con Guzmán, y que admitió su culpabilidad luego de su arresto en febrero.

Coronel, antes de que se le dictara sentencia, pidió perdón y dijo estar "sinceramente arrepentida por cualquier daño que pudo haber causado".

"Hoy me duele mucho el sufrimiento que he causado a mi familia"

Con un traje oscuro y la cara cubierta por un cubrebocas, Coronel rogó al juez que le permitiera criar a sus dos hijas, las gemelas del Chapo. Pidió que no dejarán a sus hijas sin sus dos padres.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

Además de los 36 meses de detención, Contreras dispuso que Coronel cumpla cuatro años de libertad supervisada, un año menos que lo que habían requerido los fiscales, así como el pago de una multa millonaria.

Los nueve meses que ya lleva en prisión cerca de la capital estadounidense se descontarán de su pena.

La sentencia de Emma Coronel crea un clima de desconfianza hacia las autoridades de Estados Unidos

La condena que un juez estadounidense dictó a la esposa de uno de los narcotraficantes más famosos, es simplemente indignante, así lo señaló Celaya Gamboa.

"Más que sorpresiva es indignante, esa es la realidad. Emma Coronel viene de una larga tradición familiar de narcotraficantes. Emma no podría decir que es víctima de las circunstancias de que su marido, el criminal.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

El papá y los hermanos de Emma están detenidos y fueron procesados por vínculos con el narcotráfico, ella misma ayudó a la fuga del Chapo y está acusada de lavar dinero y conspirar para traficar droga, entonces Emma participó muy activamente en el negocio de tráfico de drogas de su marido, y por eso digo que es indignante, porque hubiéramos esperado una condena mínimo de 10 años de prisión", explicó en exclusiva el también Maestro en Ciencias Penales.

Este martes, durante la audiencia, tanto los fiscales como sus abogados presentaron a un persona no involucrada directamente en el negocio del narco. El fiscal afirmó que su papel en el Cártel de Sinaloa era de seguir las indicaciones de su marido y apoyarlo.

"El papel real de la acusada era mínimo", afirmó el fiscal Anthony Nardozzi. "No era una líder, organizadora, jefa u otro tipo de gestora. Más bien era un engranaje en una rueda muy grande de una organización criminal".

Celaya Gamboa asegura que la condena crea un clima de desconfianza hacia las autoridades de Estados Unidos. Señala que este es un mensaje poderoso de impunidad, el que se manda paras otros narcotraficantes que pudieran ser detenidos en Estados Unidos; además de que el Maestro en Ciencias Penales afirma que seguramente en un año, o máximo año y medio, podremos ver a Emma Coronel libre y disfrutando de la incalculable fortuna de su esposo.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

"Esos tres años a los que se le sentenció, se van a traducir en un año por buen comportamiento. Así es cómo funcionan las sentencias en Estados Unidos, y al término de este año, año y medio, va a salir libre.

El problema es que se genera impunidad, se genera un clima de desconfianza hacia las autoridades estadounidenses, que todos esperábamos que hubieran sido un poco más enérgico. Y va a salir a disfrutar los millones de dólares, que por supuesto tiene Estados Unidos producto de actividades ilícitas".

Emma Coronel se declaró culpable de narcotráfico y pidió perdón ante el juez

Emma Coronel, el 10 de junio de este año se declaró culpable de los tres cargos presentados en su contra: conspiración para distribuir drogas ilegales en Estados Unidos, conspiración para lavar dinero de narcóticos, y participación en transacciones financieras con una organización narcotraficante.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

" Al menos 10 años de prisión hubieran sido relevantes para que Emma Coronel hubiera entendido que haberse metido en el mundo del narcotráfico, obviamente no fue la mejor decisión; pero desgraciadamente se lanza un mensaje muy fuerte a quienes están en la organización criminal, pues saben que si negocian con la fiscalía van a obtener penas de prisión muy benignas y que esa es la vía, es decir, Emma Coronel está marcando la vía a todos los narcotraficantes que en su momento lleguen a ser detenidos por Estados Unidos para poder tener penas más reducidas".

El especialista en Inteligencia y Seguridad explicó que Coronel ya pagó una multa millonaria pero esto no representa ninguna afectación a su lujoso estilo de vida, porque además, y debido a un acuerdo con la corte estadounidense, sus bienes ni su fortuna serán incautados.

"En esta negociación que se hizo con la fiscalía, no es un hecho aislado, la fiscalía bajo una figura que existe en el derecho anglosajón, da la potestad a la fiscalía, la facultad a la fiscalía americana para poder negociar, hacer un trato. Parte de esta negociación fue una multa millonaria que tuvo que pagar, ya la pagó por eso es que ellos aceptaron pedir menos pena de prisión de la que debería de tocarle.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

Por eso nada más fueron tres años, el problema es que hay mucho dinero todavía afuera, mucho dinero que Emma estaba lavando, incluso en empresas que ella ha creado, y ese dinero no se va a tocar. Por eso digo que estos tres años de condena se van a convertir, por buen comportamiento en un año o incluso un año y medio, y va a salir a disfrutar toda la riqueza del Chapo Guzmán", subrayó el experto.

¿Qué negoció Emma Coronel para obtener una sentencia de tres años por narcotráfico?

Para el experto en Seguridad, lo que Emma Coronel negoció con la fiscalía de Estados Unidos fue información sumamente clave de toda la organización criminal.

"Delató a la organización desde el punto de vista operativo

"La Justicia estadounidense están muy deseosos de información sobre el narcotráfico de México, entonces, obviamente toda la información que Emma proporciona, es información sensible del cártel, que la única manera de conocerla es estar dentro y ella lo sabía, y proporciona esa información.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

Esa fue la llave que le abrió la puerta para poder negociar algo más benigno, y finalmente le impusieron una sanción económica que no se reveló, pero que obviamente no lo impactó nada. La cantidad de dinero que manejaba... ella ya se había quedado una corporación, y estaban lanzando línea de ropa, de perfumes, de tequila, todo entorno al Chapo, es decir Chapo Guzmán ya es una marca registrada y la beneficiaria, de los derechos de esa marca era Emma Coronel, entonces independientemente de todo el dinero que lavó antes de ser detenido el Chapo, dinero que fue trasladado a Estados Unidos, por eso la multa que le impusieron no fue tan onerosa o no impacto las finanzas y cuando salga va a disfrutar de todo este dinero".

¿Cuál era el rol de Emma Coronel en el Cártel de Sinaloa?

"Emma Coronel formaba parte de la organización. No comandaba las células de sicarios, no; estaba directamente en la logística del tráfico de drogas y coordinado actividades de enlace en los Estados Unidos con las organizaciones mexicanas, sí lavaba dinero.

Entonces, más que delatar nombres de personas importantes en la organización, porque eso ya lo saben los servicios de inteligencia de México, lo que hizo fue delatar a la organización desde el punto de vista organizativo, los servicios de inteligencia necesitan armar bien el organigrama de cómo está organizada la empresa criminal, pero también necesitan saber cuáles son las rutas, qué medios de transporte utilizan, cuáles son los puntos de acceso más frecuentes para introducir la droga este aspecto logístico; todo eso es oro molido para los servicios de inteligencia, entonces, delató la logística de la organización", señaló Celaya Gamboa.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

En declaraciones a periodistas afuera del tribunal, el abogado de Coronel, Jeffrey Lichtman, negó que su cliente haya cooperado con las investigaciones sobre narcotráfico, reportes que, según él, la exponían al peligro de represalias.

Lichtman subrayó que dado que Coronel no tenía antecedentes penales y admitió rápidamente su culpabilidad, evitando un juicio, las pautas legales estipulaban una pena de prisión relativamente corta.

Emma Coronel no podrá regresar a Sinaloa, luego de la sentencia que se le dictó por delitos de narcotráfico

Cuestionado sobre si las revelaciones que Emma Coronel pudo haber hecho a la fiscalía estadounidense para conseguir una reducción de pena, podrían incrementar la violencia en Sinaloa, entre las células del Cártel de Sinaloa, Celaya Gamboa explicó que no necesariamente.

"No necesariamente, porque Emma, al proporcionar información de carácter logístico, tal vez de actividades de lavado de dinero, no está enfrentando digamos a las facciones internas del cártel. Lo que es una realidad es que Emma no vive en México porque corría peligro, eso sí es cierto, y sus familiares directos de Emma ya no radican en Sinaloa todos están fuera del estado, los que le quedan, porque lo que es el papá y los hermanos están sentenciados y en prisión; pero Emma ya no podía vivir en México por el grave riesgo que corría.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

Emma más bien impacta la organización desde el punto de vista logístico, no así en la operación o en la parte criminal de los sicarios, porque no hace que se enfrentan entre ellos. La violencia Sinaloa va a seguir como la hemos seguido viendo pero no necesariamente por la detención o la sentencia de Emma Coronel.

Celaya Gamboa recuerda que Coronel, no es la primera, ni será la última en delatar las operaciones o integrantes del Cártel de Sinaloa, ya lo hizo el Rey Zambada, El Licenciado y otros. Señala que los integrantes entienden este tipo de acuerdos que hacen con la fiscalía de EU, sin embargo, si es muy cierto que Emma Coronel ya no podrá regresar a Sinaloa.

"Es parte de estos acuerdos que se hacen con la fiscalía, no será la primera integrante del Cártel de Sinaloa que delata la organización, El licenciado también delató a la organización, El Rey Zambada también fue otro; no será la primera, lo que sí es que es una realidad, es que ya no podrá estar aquí ( en México) y familiares, no porque es una afrenta directa para el cártel.

Emma Coronel (Foto: Archivo)

Sobre si las revelaciones que Emma Coronel, pudo haber hecho a la fiscalía, pudieran beneficiar algo al Chapo Guzmán, el experto en Inteligencia y Seguridad, afirmó que no. Sin embargo, explicó que regularmente, los narcotraficantes de este perfil, como el de Guzmán Loera, entienden el juego del narco y lo juegan, es decir, en determinado momento, si son capturados, aceptan pagar sus culpas, pero dejan protegida a su familia.



"El Chapo tiene muchos delitos que pagar empezando por la cantidad de homicidios que cometió, eso para Estados Unidos pesa más que el mismo tráfico de drogas, por eso es que el Chapo Guzmán no lo beneficia, ni podría obtener ningún tipo de privilegio por esta delación de Emma Coronel al Cártel de Sinaloa.

Él sabía que era un juego el que estaba jugando con Emma como pareja, la misma Emma lo sabía, el Chapo Guzmán ha demostrado tener mucho apego hacia sus hijas, las gemelas y bueno estos narcotraficantes deciden ellos pagan... digamos la culpa de los que hayan cometido, pero que la familia quede bien. Y es este caso, Emma y sus hijas no van a tener ningún problema económico de aquí hasta que se muera", finalizó el Maestro en Ciencias Penales, Ramón Celaya Gamboa.

SIGUE LEYENDO:

Emma Coronel es sentenciada a 36 meses de cárcel por narcotráfico