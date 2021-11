Solicitan un presupuesto de casi 67 mil millones de pesos en Sonora

El gobierno del estado de Sonora planea gastar en el próximo año un presupuesto total de 66 millones 940 mil pesos, el cual es el presupuesto que solicitan se apruebe el Congreso del estado dentro del Paquete Fiscal 2022, lo que representa una disminución de cerca 450 millones en comparación al 2021, informó Alfonso Durazo Montaño.

En su conferencia de prensa semanal, el gobernador de Sonora detalló que la propuesta está caracterizada por ser un presupuesto austero, donde no se gastarán recursos en rubros innecesarios. Además, será eficiente porque no se va a gastar lo que no se tiene. Y será estabilizador, porque no se contempla ningún déficit en el gasto, no habrá contratación de deuda, ni se incrementarán impuestos.

Detalló que contemplan recursos propios del estado adicionales en cinco mil 100 millones de pesos, que son dos mil 300 millones de pesos en gasto corriente y dos mil 800 millones de pago a financiamiento y pasivos.

Con este recurso, aclaró que pueden destinar directamente al rubro de gasto social el 63 por ciento del presupuesto total, con lo cual, Alfonso Durazo dijo que cumple su compromiso de contar con el presupuesto social más importante del estado.

El gobernador aseguró que tendrá un gasto austero.

Sin embargo, aclaró que en la propuesta si hay una disminución en el tema de gasto de inversión, porque no se están contemplando las obras ya anunciadas por el presidente de la República, que se harán con recursos 100% federales, como la rehabilitación de todos los puentes fronterizos, la modernización del puerto de Guaymas, el programa de infraestructura carretero, que serán obras concesionadas, ni el plan de Justicia para la tribu Serí.

Por su parte el secretario de Hacienda, Omar del Valle Colosio, aclaró que buscarán incrementar la recaudación con incentivos fiscales, herramientas digitales y programas de regularización, y así pasar el menos del 10 por ciento de ingresos propios que se tienen en estos momentos, sin incrementar impuestos.

La propuesta será discutida dentro de la comisión de hacienda del Congreso del estado, quienes tienen de plazo hasta el 15 de diciembre para aprobarla. En la propuesta se contempla una disfunción de 450 millones del presupuesto del Poder Legislativo.

La Unión de Usuarios de Hermosillo confirmó que la Junta de Gobierno de Agua de la ciudad aprobó solicitar un incremento del 10 por ciento a la tarifa de uso doméstico y social de este servició, algo que consideraron como una propuesta que no es justa para los sectores más pobres, que no es equitativa ni proporcional.

El presidente de la UUH aclaró que a propuesta que se está discutiendo en el Cabildo de Hermosillo, para ser incluida en la Ley de Ingresos para el 2022, contempla un incremento del 10 por ciento a la tarifa doméstica y la tarifa social, que es a la mayoría de los usuarios, incluidos los que menos recursos familiares tienen.

Mientras que por otro lado solo incluye un cinco por ciento para la tarifa comercial y deja en cero por ciento a la tarifa especial y recreativa, que es donde se incluyen las empresas que más agua consumen como albercas, lava carros, purificadoras o hieleras. Algo que aseguró no es justo, ni proporcional y mucho menos equitativo.

La Unión de Usuarios destacó la necesidad de este recurso

Además, indicó que no es el momento oportuno para un incremento a la tarifa del agua, pues seguimos en medio de una pandemia que ha afectado la salud, como la pérdida de algunos miembros de las familias, y también una afectación económica que aún no se ha podido recuperar.

Por otro lado, no han aclarado que han hecho con el incremento que se le dio a la tarifa de agua potable del 35 por ciento para el saneamiento de aguas residuales, un servicio que no se presta y que incluso se canceló la concesión.

Detalló que la contrapropuesta de la Unión de Usuarios es que si se debe dar un incremento, se explique técnicamente porque lo están justificando, y que esta sea igual para todos los usuarios o bajo un esquema donde quienes más recursos tienen más paguen, como una forma de justicia social.

La propuesta en estos momentos está dentro de la Comisión de Hacienda del ayuntamiento de Hermosillo y debe ser aprobada dentro de la Ley de Ingresos y Presupuesto de Ingresos para el 2022, la cual deberá ser ratificada por los diputados del Congreso del estado.

