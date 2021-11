Municipios de Tamaulipas no cumplen con la normatividad de recolección de basura

Los rellenos sanitarios para la disposición final de la basura no cumplen con la norma 083 para la disposición de los desechos sólidos, por lo cual genera problemas de contaminación, señaló Gilberto Estrella Hernández, secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente de Tamaulipas, y por ello se han emitido una serie de recomendaciones.

Señaló que ningún Municipio cumple con la norma sobre la disposición de los residuos sólidos y es así que se tienen problemas de contaminación de aire, tierra y agua debido a la mala disposición que se hace de los desechos sólidos.

Aseguró que, en ese sentido, la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente ha hecho una serie de observaciones a las Presidencias Municipales sobre las condiciones en las cuales se encuentran los basureros provocando problemas ambientales.

Comentó que hay basureros los cuales se encuentran a cielo abierto y por tanto no cumplen con los mínimos requisitos establecidos en la norma 083.

En ese sentido, apuntó que en ningún municipio el servicio de recolección de basura es eficiente.

En la disposición final no hay una adecuada valoración de los mismos y su separación para su aprovechamiento, las celdas no cumplen con la normatividad, no se dejan respiraderos para la expulsión de gases y así que se tienen constantes siniestros en los basureros, comentó.

Estrella Hernández, sostuvo que existen cuerpos de agua contaminados, por las filtraciones de los basureros, así también hay contaminación en el aire por los constantes siniestros en los basureros.

Además, de que existen un número indeterminado de basureros clandestinos los cuales se encuentran fuera de control.

Los Municipios deben de actuar de manera más enérgica para frenar estos basureros clandestinos que constituyen un grave problema al estar fuera de todo control, insistió, el secretario de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente.

Tamaulipas captará 8 millones de turistas a fin de 2021, cifra similar a la de 2019

Informó que en días pasados funcionarios de la secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente sostuvieron una reunión con alcaldes de Miguel Alemán, Mier, Guerrero y Camargo ya que estos cuentan un basurero regional a fin de llegar acuerdos para un mejor funcionamiento, emitiendo una serie de indicaciones.

Sigue leyendo:

SSA Tamaulipas reporta cinco variantes de coronavirus

Congreso de Tamaulipas derogan reformas a Ley de Hacienda para eliminar cobros en FGR

Maestros de Tamaulipas reconocimiento reclaman de antigüedad y pago de aportaciones a pensiones