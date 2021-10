SSA Tamaulipas reporta cinco variantes de coronavirus

La Secretaria de Salud, Gloria de Jesús Molina Gambo, reconoció que Tamaulipas tiene la presencia de cinco variantes de coronavirus, donde se incluye la denominada mu que fue descubierta en Colombia y que ya ha tenido varios casos positivos en la entidad.

En entrevista durante el evento de Epidemiología en Ciudad Madero, la funcionaria manifestó que entre las variantes que persisten del virus SARS-CoV-2, se encuentran la alpha, gamma, belta, delta y mu.

Hasta el mes de septiembre el reporte de los casos de estas variantes eran: alpha 116, gamma 93, B11519 55, delta 54, mu 6, B1427 2, kappa 1 y beta 1.

También señaló que la cuarta ola de casos de coronavirus, la doctora aseguró que no es algo que afectará solo a Tamaulipas, si no a todo el país al repetirse el esquema del año pasado.

"No es propio para Tamaulipas, el tema es que si repetimos esquemas del año pasado pues tendremos una cuarta ola como la que tuvimos en enero de este año como consecuencia de las actividades que se realizan en el mes de diciembre, pero no es propio para Tamaulipas, si no para todos si no a hacemos las acciones correspondientes", declaró Molina Gamboa.

Tamaulipas mantiene un registro de 92 mil 582 casos de coronavirus desde el inicio de la pandemia, de los cuales sólo 1,096 están activos y han fallecido 6, 590 personas.

