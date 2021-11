Ricardo Monreal confía en ganar contienda interna a Claudia Sheinbaum y Marcelo Ebrard

El presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, confió en ganar la contienda interna y ser el candidato presidencial de Morena, incluso ante posibles contendientes como la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum y el canciller Marcelo Ebrard Casaubón.

En entrevista, previa a la toma de protesta del nuevo gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, el coordinador parlamentario de Morena reiteró que luchará dentro de Morena por la candidatura presidencial para el año 2024, además adelantó que por el momento son tres los aspirantes.

"Creo que hasta ahora con seriedad, sin excluir a nadie, veo en el horizonte a Marcelo Ebrard, que ha hecho muy buen trabajo, excelente trabajo, diría yo; y Claudia Sheinbaum, que es una buena Jefa de Gobierno y que ha crecido en imagen y está trabajando con mucho ánimo en la Ciudad de México. Así es que va a ser una contienda respetuosa, en su momento, pero creo que les voy a ganar a los dos", indicó.

Monreal, senador por Zacatecas, afirmó que al norte le toca tener un Presidente, ya que por varias décadas esta región del país no tiene un titular del Ejecutivo Federal.

"Salinas de Gortari se decía del norte, pero realmente su vida se hizo en el centro, en la Ciudad de México, su padre había sido del norte; pero ahora sí hay un auténtico norteño: yo soy de Zacatecas y somos parte del norte", aseveró.

El legislador insistió en que sean elecciones primarias, el método por el cual Morena defina a su candidato presidencial para dentro de tres años.

"Elecciones primarias que puedan empujar la unidad, elecciones primarias que no nos dividan, que nos unan, que no nos excluyan, que nos incluyan, que no haya ruptura, sino que haya incorporación de todos a este proceso del 24", dijo el legislador zacatecano.

Sigue leyendo:

Espera Ricardo Monreal minuta de Reforma Eléctrica al arranque de diciembre

Morena alista para noviembre la convocatoria para precandidatos a 6 gubernaturas para 2022

Ricardo Monreal se reúne con Adán Augusto ¿De qué hablaron?