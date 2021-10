Ricardo Monreal se reúne con Adán Augusto ¿De qué hablaron?

El secretario de Gobernación, Adán Augusto López Hernández, acudió a una reunión con el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado, Ricardo Monreal, para revisar la agenda legislativa pendiente que impulsarán antes del 15 de diciembre.

Tras el encuentro privado en el Senado, el senador Monreal dijo que han intensificado el diálogo con el secretario de Gobernación sobre los pendientes legislativos.

Una es una reunión ordinaria que hemos intensificado con el secretario de gobernación. Platicamos sobre los temas pendientes de la agenda legislativa, lo que es probable que saquemos de aquí al 15 de diciembre, eso es lo que vimos", sostuvo el presidente de la Jucopo en entrevista con medios.

Detalló que los encuentros con Gobernación son cada 10 días y veo "con un buen ánimo, en buenos términos, no tiene ninguna dificultad, es una gente muy respetuosa del poder legislativo".

Monreal reconoció que hay dificultades para construir acuerdos, ya que los partidos políticos están más en posiciones inflexibles, políticas y normales.

"A mi me parece que es inscrito en la normalidad democrática porque ellos luchan por sus ideales y luchan de acuerdo con sus principios, aplicando una estrategia que diseñan y lo primeros tres años tuvimos muchos acuerdos y estos tred años yo avisoró que sea un poco más difícil", indicó.

No se prestan agresiones

El coordinador del Grupo Parlamentario de Morena manifestó que su partido no se va a prestar agresiones en el pleno del Senado, ya que actuarán con respeto, durante la aprobación de la Ley de Ingresos.

Esto luego de que en la Cámara de Diputados se registró un choque a golpes entre morenistas y panistas.

"A mí no me preocupa el debate duro, ríspido, he sido opositor, ni tampoco debe alterarnos lo que sucede en la Cámara de Diputados. A veces el cansancio, las horas de trabajo, la tensión que generan estos momentos de aparente fricción, pero no hay que alterarnos por eso es parte de que deben entenderse como normalidad democrática", indicó.

dhfm