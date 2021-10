Reforma eléctrica: IMCO asegura que aprobación compromete crecimiento de entidades como Jalisco

Jalisco será de los estados con mayores afectaciones en caso de que se apruebe la Reforma Eléctrica debido a que en su territorio tiene un gran potencial para el desarrollo e inversión en tecnologías limpias y al comprometer el uso de energías limpias, también se desincentiva la inversión de capitales extranjeros y compromete la capacidad de desarrollo económico, aseguró Oscar Ocampo Albarrán, coordinador de energía del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO).



“Jalisco es un estado que históricamente ha producido muy poca energía eléctrica, que esto está cambiando por cambios estructurales como el surgimiento de las energías renovables, Jalisco tiene un potencial renovable bastante alto, hace un par de años había proyectos comprometidos por tres mil millones de dólares en proyectos renovables; en segundo, porque Jalisco históricamente no tuvo acceso a un suministro competitivo de gas natural, a partir del 2011 cuando CFE se embarca en un plan ambicioso para expandir la red de gas natural en la que PEMEX no había invertido por cuarenta años, uno de los temas fue llevar gas natural competitivo a Jalisco que viene de Texas, se baja, pasa por Aguascalientes, Villa de Reyes y de ahí se baja a Jalisco, esto es importante porque permite pensar ya en centrales eléctricas de ciclo combinado en Jalisco, que a pesar de ser combustibles fósiles son los más amigables con el ambiente, del universo de los combustibles fósiles, el gas natural es el más eficiente, barato y menos contaminante y ya se puede pensar en eso y es el insumo indispensable para atraer y retener inversiones en los estados y en la medida que se cuenta con acceso a gas natural a precios competitivos, el atractivo del Estado para la inversión es tremendo, es un cambio estructural que le permitiría a largo plazo incrementar probablemente sus tasas de crecimiento de forma significativa”.



Sin embargo, lo que hace esta reforma es que al momento de cerrar la puerta a las inversiones en renovables, y desincentivar la inversión mandando el no compromiso como el estado de derecho, estados como Jalisco pierden una ventaja tremenda porque se encuentra en un punto en el cual podría aumentar sus niveles de crecimiento por el cambio estructural.



Como parte de la reforma también se desaparecería la Comisión Reguladora de Energía (CRE) y en el caso del Centro Nacional de Control de Energía (CENACE), perdería autonomía al depender de la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y se eliminarían los permisos del mercado eléctrico mayorista para ya no vender la energía que producen y se opacaría la estadística de estos temas al no tener un organismo autónomo que permita recabar y publicar datos para el análisis de inversores y expertos.



En la rueda de prensa que organizó la Universidad de Guadalajara (UdeG) bajo el título, La reforma eléctrica de la 4T y sus implicaciones sobre la economía de Jalisco, también señalaron que desde que se inició la administración federal, la incertidumbre ha imperado respecto a a inversiones en materia energética, especialmente lo relacionado a las energías renovables, que se da una impresión de retroceso en contraste con lo que a nivel internacional se ha impulsado, que es apostar por energías renovables.

Foto: Pixabay

Antigua reforma ha fortalecido a Jalisco

Antes de la reforma energética, Jalisco ocupaba el tercer lugar en el consumo y los penúltimos en generarla, gracias a la reforma del 2014, la entidad tiene actualmente una generación de tres mil 34 mega watts instalados, de los cuales el 34 por ciento es energía renovable, pero ahora ya se crece al doble gracias a los campos eólicos que están en los Altos y los huertos fotovoltáicos que están en Zacoalco de Torres y la generación en viviendas o comercios.

En contraste, Jalisco tiene el primer lugar en generar energía a través de los techos en viviendas que producen 278 mega watts instalados, aunque los techos no se verán afectados con estas reformas, no deja de ser un retroceso en el aprovechamiento de energías renovables.

En promedio, una empresa privada que quiera instalar una central eléctrica, el costo que debe pagar a la CFE es de entre un 20 y 17 por ciento en adecuaciones y las redes para conectarse a las subestaciones mismas que posteriormente son obligados a donarlas.

Además, el sector eléctrico de Jalisco, representa el 1.38 por ciento del PIB (Producto Interno Bruto) del Estado, que representa el sector eléctrico nuevo que tiene que ver con la generación, transportación y suministro de gas.

Hasta ahora, la incertidumbre por la política en la regulación del sector energético ha repercutido en pérdidas de más de 40 mil millones de posible inversión en la entidad, aseguró Graciela Domínguez López, académica de la Universidad de Guadalajara (UdeG) quien dijo que desde el 2019 y en el 2020, la Secretaría de Desarrollo Económico (Sedeco) ha recibido cancelaciones de interés por parte de inversionistas que no solamente son extranjeras sino también nacionales.

“La pura incertidumbre nos ha generado ya una gran afectación… si se llega a detener el mercado eléctrico mayorista en Jalisco hay casi mil familias que dependen específicamente del mercado eléctrico de Jalisco que está relacionado con grandes centrales, hablamos de los huertos grandes y las centrales eólicas”.

