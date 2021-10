Percepción de inseguridad en habitantes de Jalisco continúa a la baja, según la ENSU

De acuerdo con los resultados de la publicación de la Encuesta Nacional de Seguridad Pública (ENSU), elaborada por el INEGI (Instituto Nacional de Estadística y Geografía), se redujo de manera drástica la percepción de los ciudadanos en cuanto a inseguridad en municipios del área metropolitana de Guadalajara y Puerto Vallarta.

“En los municipios del área metropolitana de Guadalajara evaluados y en el municipio de Puerto Vallarta que es uno de los evaluados, en todos, tenemos una reducción en algunos drástica en la percepción de inseguridad, es decir, de las cifras, de los resultados en la estadística, estamos pasando ya a una percepción ciudadana de avances y de mejoras, decía desde el inicio y lo reitero para que no se confunda el mensaje, esto no es echar las campanas al vuelo, no significa cantar victoria, significa que vamos por el camino correcto podemos aflojar, vienen tres años de mucho trabajo”, expuso Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco.