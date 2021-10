José Ignacio Peralta justifica impagos a trabajadores: gobierno federal le negó recursos

El gobernador José Ignacio Peralta Sánchez afirmó ante trabajadores, que el gobierno federal le negó los recursos del bono Cupón Cero pese a que lo pudo entregar desde el 4 de octubre, razón por la cual al día de hoy ya debe tres quincenas.

El miércoles el mandatario estatal no se presentó a comparecer ante los diputados en el Congreso del estado, donde se había comprometido a explicar el quebranto financiero de su administración, con el argumento de que iba a viajar a la Ciudad de México para conseguir recursos para pagar sueldos.

Por ello, ayer fue confrontado por los integrantes del Sindicato de Trabajadores al Servicio del Gobierno del Estado de Colima, quienes irrumpieron en la inauguración de la alberca olímpica, a la que no se invitó de forma pública, donde los afectados por el impago le exigieron que les informara cómo le fue en la Secretaría de Hacienda.

“Ayer, me dijeron con toda claridad, no me dijeron la razón, que a mí no me van a entregar el bono Cupón Cero”, afirmó Peralta Sánchez.