Por falta de pago anuncian paro de labores en los 3 niveles de gobierno de Colima

Ante el retraso del pago de sueldos desde hace varias quincenas, esta mañana burócratas de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de Colima realizaron un paro general de labores en todas las oficinas de gobierno.

El secretario del Sindicato de Trabajadores al Servicio de Gobierno del Estado, Martín Flores Castañeda, reprocho que no se estén pagando los sueldos a los trabajadores, a pesar que el gobierno federal está enviando recursos, por lo que viven una situación insostenible.

“Empezó a llegar (el recurso), tarde pero llegaba, ahora le dio sueño y no llega y eso no podemos permitirlo, no podemos aguantar más días, es imposible seguir trabajando sin salario”, manifestó el líder sindical.

Explicó que por esta causa los paros van a incrementarse día a día, hasta que sean saldados todos los sueldos y prestaciones de 12 mil burócratas en la entidad.

A nombre de los trabajadores Flores Castañeda exigió al gobernador José Ignacio Peralta Sánchez y la gobernadora electa, Indira Vizcaíno Silva, que se pongan de acuerdo para llegue a la entidad 180 millones de pesos del Cupón Cero, autorizados exclusivamente para el pago de sueldos.

Recordó que desde la segunda quincena de septiembre, el Supremo Tribunal de Justicia no ha recibido recursos, mientras que al Congreso del estado sí le han hecho las transferencias, pero se unió al paro en solidaridad con sus compañeros, en tanto, en el gobierno del estado ya se comenzó a pagar la segunda quincena de octubre, con recursos propios.

El secretario general informó que el sindicato está haciendo esfuerzos para otorgar un pequeño financiamiento, sin intereses, para el pago de aguinaldo del Poder Judicial y los jubilados, que no han recibido su pago desde la segunda quincena de septiembre.

Trabajadores de la FGE presentan denuncia penal

Derivado del impago a agentes del ministerio público, policías, médicos, peritos, psicólogos y personal administrativo, la Fiscalía General del Estado ejerció acciones legales en contra de quien resulte responsable.

En un comunicado la dependencia informó que este organismo autónomo no ha recibido con regularidad las ministraciones mensuales, lo que ha causado el impago de varias quincenas.

“Dichas acciones ya se encuentran en curso y existe una Carpeta de Investigación radicada en la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción por los hechos que han impactado a los trabajadores de intendencia, así como a todos los servidores públicos de las diferentes áreas del órgano autónomo”, se lee en el texto.

El fiscal Gabriel Verduzco Rodríguez sostuvo una reunión con los trabajadores, en la que mostró su respaldo y se acordó fraccionar las labores, sin desatender las funciones y responsabilidades, en forma de protesta.

Por ello se fraccionaran los días laborales, en apoyo a la economía del personal, sin descuidar la operatividad, trabajando de 09:00 a 17:00 horas en las mesas de guardia, para atender asuntos de trámite relevantes.

En tanto, las mesas receptoras continuarán laborando las 24 horas del día para la recepción de denuncias y se seguirán atendiendo los asuntos relevantes por delitos de alto impacto por parte de la policía investigadora, ministerio público, servicios periciales y ciencias forenses, por lo que se solicitó la comprensión de la ciudadanía por dichas decisiones.

SSB

SIGUE LEYENDO

Gobernadora electa de Colima presenta a su gabinete estatal; elige a 6 mujeres

Monitoreo en Colima: Volcán oculta poder destructivo