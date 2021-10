Mauricio Vila anuncia la construcción de un nuevo hospital en Mérida

Durante la conmemoración por el Día del Médico, el gobernador de Yucatán, Mauricio Vila Dosal, anunció que se construirá un nuevo Hospital O'Horán, por lo que ya se trabaja ante las autoridades federales en la fase final del proceso de autorización del proyecto.



“Platiqué hace año y medio con el presidente (Andrés Manuel López Obrador) y me dijo que haga el proyecto, vea que me lo aprueben y nos volvemos a sentar”, señaló en la ceremonia.



“No sé si ustedes saben, pero conseguir la aprobación de un proyecto para un nuevo hospital literalmente es un viacrucis, primero tiene que contar con un arquitecto que sepa del tema, ellos diseñan el hospital y luego hay que pasar por una serie de autorizaciones de parte de algunas dependencias del Gobierno federal”, comentó Vila Dosal ante personal de salud.



En el evento, realizado en el Monumento al Médico, el gobernador informó que actualmente se está en la parte final de la aprobación y después se tendrá que buscar el registro del proyecto ante la Secretaría de Hacienda, lo cual señaló que no es tan complicado.



“De a ahí me voy a volver a sentar con el presidente y le voy a decir aquí está ya el proyecto del hospital O’horán y estoy seguro de que vamos a tener una respuesta positiva a esta gestión”, aseveró Vila Dosal.

Nuevo hospital O’Horán

Sobre la necesidad de un nuevo hospital O’Horán, el Gobernador recordó que el actual, de acuerdo con los datos que se tienen, fue inaugurado en febrero de 1906, por lo que la cantidad de parches, arreglos y remedios que tiene hacen más difícil y complicada su operación.



De acuerdo con lo proyectado, el nuevo hospital sustituirá al que existe actualmente con la misma capacidad y mismos servicios. Se construiría en terrenos cercanos al Hospital Materno Infantil y al de la Amistad Corea-México en el sur de Mérida. Actualmente el O´Horán cuenta con 450 camas censables y atienden a más de 800 pacientes.



“Evidentemente, tener un hospital bien diseñado y con nuevas instalaciones mejoraría mucho la atención médica que se da y los espacios para todo el personal sanitario”, sostuvo el panista.

