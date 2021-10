Enrique Alfaro entrega escrituras del inmueble del Congreso de Jalisco

Como una muestra de la separación y autonomía de poderes, esta mañana Enrique Alfaro Ramírez, gobernador de Jalisco, entregó la escritura del inmueble en donde se ubica el Congreso de Jalisco y que se encontraba a nombre de la administración local.

El inmueble de casi cinco mil metros cuadrados que comprende la manzana que conforman las calles Hidalgo, Pino Suárez, Belén e Independencia, fue adquirido por el exmandatario Flavio Romero de Velazco, que previo a que se albergara el Poder Legislativo, fue casa obispal, sindicato de ligas de comerciantes y en 1981, se estableció la Legislatura XLIX (49) con 26 diputados coordinada por José Luis Leal Sanabria.

“Desde hace tiempo que varios diputados nos habían comentado la incertidumbre jurídica porque estaba a nombre del gobierno del estado, del Poder Ejecutivo; es un inmueble de casi cinco mil metros, lo único que estaba a nombre del Poder Legislativo era una fracción que el propio Flavio Romero había adquirido anteriormente de 400 metros cuadrados”, explicó Enrique Ibarra Pedroza, secretario General de Gobierno.

Al hacer la entrega de las escrituras, Alfaro Ramírez destacó que este es un hecho histórico que tiene que ver con el respeto a la autonomía entre poderes.

Gobierno de Jalisco destinará más apoyo económico para pacientes con cáncer

“El mensaje tiene que ver con el respeto de autonomía entre poderes, no es posible que se cumpla ese principio cuando el Poder Legislativo tiene su sede en un edificio que está a nombre del gobierno del estado, por increíble que parezca, así estaban las cosas, pero que bueno que se pudo tomar cartas en el asunto, a quienes impulsaron esta iniciativa mi reconocimiento por el trabajo realizado”.

A nombre del Poder Legislativo, Eduardo Sánchez Carrillo el presidente de la Mesa Directiva, fue quien recibió el documento al momento que agradeció el recuento histórico del inmueble histórico en el cual hoy tiene su sede el Congreso.

Así como este caso, hay otros inmuebles o espacios que aunque son públicos en diversos municipios de Jalisco, las escrituras estaban a nombre del Gobierno del Estado y se estarán entregando escrituras ya a nombre de los municipios en los siguientes días, señaló Enrique Ibarra Pedroza, secretario General de Gobierno.

Explicó el caso de una unidad deportiva que se ubica en el municipio de Jamay y que se abrió en 1983, a nombre del Gobierno del Estado; en Autlán y otros municipios también se revisan inmuebles que tienen ya funciones de escuelas, centros de atención de salud o en servicios de carácter religioso.

“El gobierno del estado no tiene ningún egoísmo ningún sentido ni vocación patrimonialista, porque es un patrimonio público, es un patrimonio de la gente, se están dando muchas desincorporaciones pero con un sentido y con asociaciones, inclusive médicas, que están en un proceso también muy importante en Guadalajara, ese es el sentido, la propiedad no es del gobernador en turno, no es del Gobierno es de la gente, son espacios que se están desincorporando”.