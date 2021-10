AMLO reconoce triunfo de la 4T en Baja California: Jaime Bonilla "nos ayudó" de principio a fin

El presidente Andrés Manuel López Obrador realiza una gira de trabajo por Baja California en donde ha sostenido encuentros con el gobernador de la entidad, Jaime Bonilla así como con su gabinete; durante un recorrido realizado ayer por la Sierra de La Rumorosa, el mandatario aprovechó para hacer una escala y grabar un video, el cual compartió en sus redes sociales, en donde reconoció el trabajo y el esfuerzo realizado por Bonilla en la entidad. Además agradeció su apoyo para que la Cuarta Transformación triunfara en Baja California; "nos ayudó" de principio a fin, declaró.

López Obrador reconoció que este recorrido se convierta en el último que realice con Jaime Bonilla como gobernador de Baja California, "Ya le faltan como quince días para terminar su mandato", explicó la grabación, en donde se le ve acompañado del mandatario estatal mientras realizan un recorrido por la Sierra de La Rumorosa.

"Quiero agradecerle a Jaime por todo su apoyo, si se triunfó en este estado, si se está ayudando a cambiar las cosas y está en marcha la Cuarta Transformación de la vida pública del país en Baja California, se debe mucho a Jaime que nos ayudó desde el principio, y hasta el final porque está terminando su mandato y no hizo un mal gobierno," declaró el presidente.

"No tenemos nada de qué avergonzarnos": AMLO

El presidente también aseguró que en este punto, casi al concluir el mandato de Jaime Bonilla en Baja California, su Gobierno y él no tiene nada de qué avergonzarse: "No tenemos nada de qué avergonzarnos. Entonces, agradecerle aquí en La Rumorosa a Jaime que esté contribuyendo, ayudando, apoyando de manera solidaria en la Cuarta Transformación de la vida pública de México", destacó López Obrador.

Por su parte, Jaime Bonilla también reconoció el apoyo y respaldo constante del presidente en todas las decisiones de gobierno que fueron tomadas: "Gracias presidente. Ningún hombre es una isla, sin el apoyo que tú le has brindado a Baja California nada de esto sería posible, gracias al apoyo del gobierno federal y el tuyo en particular, a título personal, porque así lo hiciste. Te bañaste de baja californianos y por eso se te quiere tanto aquí, yo me congratulo de que me honres con tu amistad," respondió Bonilla al mensaje del presidente.

Finalmente López Obrador destacó: "Este es un reconocimiento a Jaime, bien merecido, nos vamos a seguir viendo en otros actos pero yo creo que esto es lo más auténtico, este acto," concluyó el mandatario, en referencia al video en el que aparecen los dos y el cual fue publicado en sus redes sociales.

