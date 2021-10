AMLO señala que Baja California antes se "empanizó" cuando gobernaba el PAN

El presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que costó trabajo sacar del gobierno de Baja California al PAN y pidió que no lo culpen pues la gente les dio la oportunidad y salieron "peores" que los del PRI.

Desde esta ciudad fronteriza, dijo que a pesar de que Baja California es progresista hubo un tiempo en que se "empanizó".

"Hablaba yo hace un momento que he pasado por La Rumorosa desde hace más de 30 años, y estuvimos luchando para crear conciencia o para fortalecer la conciencia y la politización, sobre todo con un proyecto distinto al que ha predominado en los últimos tiempos; no fue fácil, al principio este estado fue como Michoacán, Ciudad de México, Guerrero, en el 88 gran apoyo, pero luego se empanizó", dijo.

Y luego dijo que costó trabajo que se fueran, que la gente se diera cuenta que no había diferencias con los de antes, entre "lo antiguo y lo supuestamente nuevo".

Era, añadió, gatopardismo que consiste en que las cosas en apariencia cambian para seguir igual, pura simulación.

" Y salieron los que supuestamente iban a llevar a cabo el cambio, (pero son) iguales o más corruptos que los anteriores, por eso nosotros no tenemos la culpa, que no me vean con malos ojos, la culpa es de ellos.

"Les dio la confianza del pueblo, la oportunidad para demostrar que eran distintos y terminaron siendo iguales o peores, por eso el pueblo de Baja California dijo basta y nos ha dado la confianza a nosotros, y nos vamos a fallarles, es un compromiso", dijo.

El presidente también celebró que haya una fecha para reabrir la frontera y agradeció gobierno de Estados Unidos el apoyo con las vacunas, las cuales se aplicaron en las ciudades fronterizas.

dhfm