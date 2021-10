"¿Creen que los ciudadanos son borregos?": AMLO criticó que sus opositores llamen a no participar en la consulta de revocación de mandato

El presidente Andrés Manuel López Obrador destacó esta mañana en su conferencia de prensa que los conservadores creen que los ciudadanos son borregos y criticó que sus opositores llamen a no participar en la consulta de revocación de mandato.

"Qué es lo que están haciendo: simulando. Primero es una incongruencia que quiene se dicen demócratas rechacen mecanismos de democracia participativa, en donde la gente va a tener la libertad de expresarse por la vía pacífica, porque este es un proceso que aleja los derrocamientos, los golpes de estado, del autoritarismo y permite dirimir nuestras diferencias con el método democrático y escuchando al pueblo, porque la voz del pueblo es la voz de Dios y de la historia", destacó López Obrador.

Y continuó: "Entonces qué hay en el fondo, politiquería, van a salir con que se lleve a cabo la consulta y decir 'no participamos y llamamos a no votar'. Porque creen que los ciudadanos son borregos", expuso el presidente. "Eso es, entonces es importante que se sepan que se van a llevar a cabo estos procesos y que no hace falta estar insultando. Que los ciudadanos decidan libremente", convocó el presidente.

Me voy aunque no se llegue al 40%: AMLO

Desde Palacio Nacional que el presidente Andrés Manuel López Obrador destacó que será a finales del mes de marzo cuando se llevará a cabo la consulta y aseguró que aunque no se llegue al 40% de apoyo dejará la presidencia. "Me voy aunque no se llegue al 40% para qué (...) porque no se puede gobernar un país como México sin autoridad moral ni política", declaró.

"A finales de marzo se an a instalar mesas para la consulta y se va a entregar una boleta a todos los ciudadanos que participen, que vayan, y ahí se tiene que tachar si se quiere o no que continúe el presidente. Además, de aquí amarzo se va conocer bien la pregunta y no va a haber ninguna duda. 'Sí o no', así, no 'hay tal vez, lo voy a pensar'. No hay término medio, es sí o no," informó López Obrador.

El mandatario también criticó que sus opositores llamen a no participar en la consulta de revocación de mandato: "De manera increíble, hasta surrealista, los conservadores no quieren la consulta. Venían diciendo que querían que yo me fuera, los de FRENA, decían que iban a participar en la consulta, luego se agrupan todos los conservadores, los que vimos en la foto, y el plan era, vamos a ganar la mayoría en el congreso y luego le vamos a ganar con la revocación del mandato. Pues qué creen, ayer fueron a la SCJN a decir que era inconstitucional la Consulta, que estaba mal formulada la pregunta", concluyó AMLO.