Garantizar distribución de alimentos con seguridad en México, reto del Mercado de Abastos en Guadalajara

Ante el incremento en los contagios de COVID-19 en Jalisco se reforzarán los filtros sanitarios y protocolos preventivos en el Mercado de Abastos de Guadalajara, tanto para comerciantes como para clientes. Volverá incluso el túnel de desinfección en los ingresos a las instalaciones.

Javier Zaragoza Lovera hoy rindió protesta como nuevo líder de la Unión de Comerciantes del Mercado de Abastos (UCMA) y entre los desafíos que enfrenta están: la disminución en las ventas a causa de la pandemia de coronavirus, mantener la logística para el arribo y la distribución de alimentos básicos no solo para Jalisco sino hacia otras entidades del país y también vigilar casos positivos de la enfermedad respiratoria entre los comerciantes para erradicar cualquier brote.

Zaragoza, sustituye en el cargo a Salvador Hernández Navarro. Cabe mencionar que en la administración saliente, él fungió como presidente de la Comisión de Vigilancia así como coordinador de la Comisión Interna de Vigilancia Epidemiológica en la UCMA, por lo que ha estado pendiente del comportamiento de la pandemia y las afectaciones en las ventas.

“Quiero fortalecer la seguridad de las empresas, los tiempos que se vienen no son fáciles, no solamente por cuestión de la salud, por la cuestión económica y fiscal, sabemos que por lo menos en estos seis meses por cuestiones electorales las cosas permanezcan igual pero después de que pasemos esta etapa y dada la crisis económica que se ve en el horizonte, van a empezar las acciones de requerimientos de la Secretaría de Hacienda, el IMSS, etc.

Sabemos que en el año 2022 viene una reforma fiscal, que parece será recaudatoria, tenemos que enfocar esfuerzos para orientar con tiempo a las empresas para tomar providencias en planeaciones empresariales y fiscales”.