Autoridades de la CDMX investiga homicidios en Xochimilco y GAM

El homicidio de dos hombres en Xochimilco, así como el hallazgo de dos cuerpos calcinados en Gustavo A. Madero, están siendo investigados por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México.

Así lo informó la jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum, quien lamentó lo ocurrido en el caso de los jóvenes del primer caso.

En días pasados, la Fiscalía informó que investiga el deceso de dos hombres, de 22 y 28 años, quienes fueron reportados como ausentes el 4 de diciembre y cuyos cuerpos fueron hallados un día después en la calle Moctezuma, colonia San Jerónimo, alcaldía Xochimilco.

De acuerdo con las primeras investigaciones, las víctimas presentaban lesiones posiblemente realizadas con un instrumento punzocortante.

Tras su localización, el agente del Ministerio Público, adscrito a dicha fiscalía, dio intervención a elementos de la Policía de Investigación (PDI), así como a peritos expertos en criminalística, fotografía, química y genética, para realizar las indagatorias, entrevistas y dictámenes correspondientes.

Los cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses (INCIFO) para realizarles la necropsia de ley y posteriormente, ser entregados a sus familiares.

Agentes de la PDI continúan los trabajos de gabinete y campo, a fin de localizar cámaras de video vigilancia públicas y privadas, cuyas imágenes puedan aportar información y esclarecer este ilícito.

Además se mantiene comunicación con autoridades de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, a fin de obtener información que coadyuve en la investigación, pues uno de ellos pertenecía a esta casa de estudios.

En el caso de los cuerpos calcinados en Gustavo A. Madero, la mandataria capitalina reveló que aún no han determinado la identidad de los fallecidos.

“Se ha hecho un trabajo muy importante de inteligencia para ver a qué grupos delictivos están asociados estos homicidios si se dieron en la Ciudad de México o no, en particular en el caso de la Gustavo A. Madero. Hasta donde sé, inclusive todavía no hay identidad de las personas”, dijo.