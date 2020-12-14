¡Adiós a los tacos! Cierran comercios de comida callejera en la CDMX
El gobierno de la Ciudad de México informó las nuevas medidas sanitarias en las 200 colonias de atención prioritaria por altos índices de casos de Covid-19 en la CDMX; buscan detectar y aislar casos positivos de esta enfermedad.
Con el fin de reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas:
- Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas
- El retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico
- Fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas
De igual manera se fortalecerá la intervención en los tianguis en coordinación con las alcaldías, tomando medidas como venta de alimentos únicamente para llevar, así como uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes.
¡Adiós a los puestos de comida!
El secretario de gobierno de la CDMX, Adolfo Suárez del Real dio conocer las nuevas medidas que aplican para estas 200 colonias, del 14 al 20 de diciembre, entre las que destacan el cierre de negocios de comida callejera.
De este modo los puestos callejeros de tacos, tortas, tamales, quesadillas, antojitos, papitas, helados y demás serán cerrados; los comerciantes recibirán un apoyo económico para sobrellevar sus gastos en esta etapa.
Le medida busca reducir la cantidad de contagios de coronavirus entre los habitantes de la capital del país, sobre todo en las 200 colonias que se consideran de alto riesgo.
Piden practicar la sana distancia
La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pidió a la población quedarse en casa, y evitar salir, así como no organizar fiestas o reuniones, además practicar el constante lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia.
Los establecimientos comerciales solo podrán brindar servicio al público hasta las 17:00 horas de lunes a domingo, con excepción de los que tienen giro de hospedaje y los considerados como actividad esencial.
¿Cuáles son las 200 colonias donde aplica la medida?
ALCALDÍACOLONIA
ÁLVARO OBREGÓNSAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO)
ÁLVARO OBREGÓNLOMAS DE LA ERA
ÁLVARO OBREGÓNLA MARTINICA
ÁLVARO OBREGÓNTIZAPAN SAN ÁNGEL
ÁLVARO OBREGÓNBARRIO NORTE
ÁLVARO OBREGÓNJALALPA EL GRANDE
ÁLVARO OBREGÓNTORRES DE POTRERO
ÁLVARO OBREGÓNJARDINES DEL PEDREGAL
ÁLVARO OBREGÓNPILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL)
ÁLVARO OBREGÓNMERCED GÓMEZ
ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DE LOS PADRES
ÁLVARO OBREGÓNSANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)
ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II
ÁLVARO OBREGÓNPROGRESO TIZAPAN
ÁLVARO OBREGÓNJALALPA TEPITO
ÁLVARO OBREGÓNBELLA VISTA
ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II
ÁLVARO OBREGÓNPRESIDENTES
ÁLVARO OBREGÓNCORPUS CHRISTY
ÁLVARO OBREGÓNPILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)
ÁLVARO OBREGÓNLOMAS DE BECERRA
ÁLVARO OBREGÓNSANTA FE (U HAB)
ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I
ÁLVARO OBREGÓNCALZADA JALALPA
AZCAPOTZALCOSAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO)
AZCAPOTZALCOEL ROSARIO C (U HAB)
AZCAPOTZALCOTEZOZÓMOC
AZCAPOTZALCOSAN JUAN TLIHUACA (PBLO)
BENITO JUÁREZSTA CRUZ ATOYAC
BENITO JUÁREZSAN SIMÓN TICUMAC
BENITO JUÁREZSAN PEDRO DE LOS PINOS
BENITO JUÁREZNATIVITAS
BENITO JUÁREZPORTALES I
BENITO JUÁREZPORTALES III
BENITO JUÁREZNARVARTE I
BENITO JUÁREZVÉRTIZ NARVARTE
COYOACÁNAJUSCO I
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO IV
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO III
COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III
COYOACÁNLOS REYES (PBLO)
COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II
COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I
COYOACÁNAJUSCO II
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VI
COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO V
COYOACÁNSANTA ÚRSULA COAPA (PBLO)
COYOACÁNAJUSCO III
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VII
COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO II
COYOACÁNADOLFO RUIZ CORTINES I
CUAJIMALPA DE MORELOSNAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)
CUAUHTÉMOCCENTRO IV
CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA IV
CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA I
CUAUHTÉMOCATLAMPA
CUAUHTÉMOCSAN SIMÓN TOLNAHUAC
CUAUHTÉMOCTRÁNSITO
CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA II
CUAUHTÉMOCDOCTORES I
CUAUHTÉMOCOBRERA II
CUAUHTÉMOCROMA NORTE III
CUAUHTÉMOCGUERRERO II
CUAUHTÉMOCOBRERA III
CUAUHTÉMOCCENTRO VI
CUAUHTÉMOCGUERRERO I
CUAUHTÉMOCROMA NORTE II
CUAUHTÉMOCGUERRERO III
CUAUHTÉMOCDOCTORES IV
CUAUHTÉMOCDOCTORES III
CUAUHTÉMOCJUÁREZ
CUAUHTÉMOCPERALVILLO I
CUAUHTÉMOCOBRERA IV
CUAUHTÉMOCDOCTORES II
CUAUHTÉMOCCENTRO VIII
CUAUHTÉMOCOBRERA I
CUAUHTÉMOCSAN RAFAEL II
CUAUHTÉMOCTABACALERA
CUAUHTÉMOCMORELOS II
GUSTAVO A. MADEROCUCHILLA DEL TESORO
GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESÚS IV
GUSTAVO A. MADEROLA PRADERA
GUSTAVO A. MADEROSAN PEDRO ZACATENCO (PBLO)
GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)
GUSTAVO A. MADERONUEVA TENOCHTITLÁN
GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS III
GUSTAVO A. MADEROCHALMA DE GUADALUPE I
GUSTAVO A. MADEROCAMPESTRE ARAGÓN I
GUSTAVO A. MADEROCAMPESTRE ARAGÓN II
GUSTAVO A. MADEROCASAS ALEMÁN (AMPL) II
GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS II
GUSTAVO A. MADEROGERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN
GUSTAVO A. MADEROLA FORESTAL
IZTACALCOSANTA ANITA
IZTACALCOCAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I
IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL V
IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL VI
IZTACALCOPANTITLÁN II
IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL I
IZTAPALAPAJACARANDAS
IZTAPALAPACONSEJO AGRARISTA MEXICANO I
IZTAPALAPADESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II
IZTAPALAPALOMAS DE SAN LORENZO II
IZTAPALAPADESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III
IZTAPALAPASAN ANTONIO (BARR)
IZTAPALAPAPASEOS DE CHURUBUSCO
IZTAPALAPAMIRASOLES (U HAB)
IZTAPALAPALOS ÁNGELES
IZTAPALAPASAN MIGUEL (BARR)
IZTAPALAPASANTA MARTHA ACATITLA
IZTAPALAPASANTA MARÍA AZTAHUACÁN (EJ) I
IZTAPALAPACERRO DE LA ESTRELLA I
IZTAPALAPAPRESIDENTES DE MÉXICO
IZTAPALAPALOMAS DE SAN LORENZO I
IZTAPALAPASAN LORENZO TEZONCO (PBLO)
IZTAPALAPASAN JUAN XALPA II
IZTAPALAPATEPALCATES II
IZTAPALAPAEL MANTO
IZTAPALAPASAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO)
IZTAPALAPAGUADALUPE DEL MORAL
IZTAPALAPAESCUADRÓN 201
IZTAPALAPASECTOR POPULAR
LA MAGDALENA CONTRERASSAN JERÓNIMO ACULCO - LÍDICE (PBLO)
LA MAGDALENA CONTRERASSAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO)
LA MAGDALENA CONTRERASLA MALINCHE
LA MAGDALENA CONTRERASEL TANQUE
LA MAGDALENA CONTRERASLAS CRUCES
LA MAGDALENA CONTRERASEL ROSAL
LA MAGDALENA CONTRERASCUAUHTÉMOC
MIGUEL HIDALGOANÁHUAC I
MIGUEL HIDALGOTACUBAYA
MIGUEL HIDALGOPOPOTLA II
MIGUEL HIDALGOANÁHUAC II
MIGUEL HIDALGOESCANDÓN II
MIGUEL HIDALGOTACUBA
MIGUEL HIDALGOTLAXPANA
MILPA ALTASAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO)
MILPA ALTASAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)
MILPA ALTAVILLA MILPA ALTA (PBLO)
MILPA ALTASAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)
MILPA ALTASAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)
TLÁHUACSAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)
TLÁHUACSAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO)
TLÁHUACLA CONCHITA II
TLÁHUACDEL MAR SUR
TLÁHUACSANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO)
TLÁHUACMIGUEL HIDALGO
TLÁHUACMIGUEL HIDALGO OTE
TLÁHUACSAN MIGUEL ZAPOTITLA
TLÁHUACLA CONCHITA I
TLÁHUACAGRÍCOLA METROPOLITANA
TLÁHUACSELENE (AMPL)
TLÁHUACJAIME TORRES BODET
TLÁHUACSELENE 1A SECC
TLÁHUACUNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I
TLÁHUACSAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)
TLÁHUACSAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO)
TLÁHUACSAN JOSÉ
TLÁHUACLOS OLIVOS
TLÁHUACLA DRAGA
TLÁHUACSANTA CECILIA
TLÁHUACLA ESTACIÓN
TLÁHUACLAS ARBOLEDAS
TLALPANSAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO)
TLALPANMIGUEL HIDALGO
TLALPANSAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)
TLALPANTLALPAN CENTRO
TLALPANSAN PEDRO MÁRTIR (PBLO)
TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC
TLALPANAMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC
TLALPANAMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC
TLALPANSAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)
TLALPANTLALCOLIGIA
TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC
TLALPANLOMAS DE PADIERNA I
TLALPANLOMAS DE PADIERNA II
TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC
TLALPANSANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)
VENUSTIANO CARRANZAADOLFO LÓPEZ MATEOS
VENUSTIANO CARRANZAMOCTEZUMA 2A SECCIÓN II
VENUSTIANO CARRANZAMORELOS II
VENUSTIANO CARRANZAMOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV
VENUSTIANO CARRANZA20 DE NOVIEMBRE
VENUSTIANO CARRANZAEL ARENAL 4A SECCIÓN
VENUSTIANO CARRANZAIGNACIO ZARAGOZA I
XOCHIMILCOSAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)
XOCHIMILCOSANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)
XOCHIMILCOSANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO)
XOCHIMILCOXALTOCAN (BARR)
XOCHIMILCOSANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)
XOCHIMILCOSAN MARCOS (AMPL)
XOCHIMILCOSAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)
XOCHIMILCOSANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)
XOCHIMILCOSANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)
XOCHIMILCOCALTONGO (BARR)
XOCHIMILCOSANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO)
XOCHIMILCOSAN MATEO XALPA (PBLO)
XOCHIMILCOSANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)
XOCHIMILCOTEPEPAN (AMPL)
Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:
Santa Fe (U HAB)Álvaro Obregón
Olivar del Conde 1ra Sección IÁlvaro Obregón
San Juan Tlihuaca (PBLO)Azcapotzalco
Narvarte IBenito Juárez
Navidad (Granjas de Navidad)Cuajimalpa de Morelos
Obrera ICuauhtémoc
San Rafael IICuauhtémoc
San Felipe de Jesús IIGustavo A. Madero
San Juan de Aragón (PBLO)Gustavo A. Madero
Gertrudis Sánchez 3a secciónGustavo A. Madero
Nueva TenochtitlanGustavo A. Madero
San Felipe de Jesús IIIGustavo A. Madero
Chalma de Guadalupe IGustavo A. Madero
La ForestalGustavo A. Madero
Campestre Aragón IGustavo A. Madero
Campestre Aragón IIGustavo A. Madero
Casas Alemán (AMPL) IIGustavo A. Madero
Escuadrón 201Iztapalapa
Guadalupe del MoralIztapalapa
CuauhtémocLa Magdalena Contreras
El RosalLa Magdalena Contreras
TlaxpanaMiguel Hidalgo
San Pedro Atocpan (PBLO)Milpa Alta
Los OlivosTláhuac
San JoséTláhuac
La DragaTláhuac
San Andrés Mixquic (PBLO)Tláhuac
Santa CeciliaTláhuac
Las ArboledasTláhuac
La EstaciónTláhuac
Lomas de Padierna ITlalpan
Lomas de Padierna IITlalpan
Pedregal de San Nicolás 3a seccTlalpan
Santo Tomás Ajusco (PBLO)Tlalpan