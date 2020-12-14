El Heraldo de México
Lunes 14 de Diciembre de 2020
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¡Adiós a los tacos! Cierran comercios de comida callejera en la CDMX

La medida aplica en las 200 colonias de atención prioritaria de la capital del país

¡Adiós a los tacos! Cierran comercios de comida callejera en la CDMX
Se cierran los comercios de comida. Foto: Cuartoscuro
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El gobierno de la Ciudad de México informó las nuevas medidas sanitarias en las 200  colonias  de atención prioritaria por altos índices de casos de Covid-19 en la CDMX; buscan detectar y aislar casos positivos de esta enfermedad.

Con el fin de reducir los contagios en estas colonias, en acuerdo con las organizaciones de comerciantes y empresarios se tomarán las siguientes medidas:

 

  1. Cierre de tiendas, comercios y establecimientos no esenciales a las 17:00 horas
  2. El retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico
  3. Fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias en todas las actividades económicas 

De igual manera se fortalecerá la intervención en los tianguis en coordinación con las alcaldías, tomando medidas como venta de alimentos únicamente para llevar, así como uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes.

¡Adiós a los puestos de comida! 

El secretario de gobierno de la CDMX, Adolfo Suárez del Real dio conocer las nuevas medidas que aplican para estas 200 colonias, del 14 al 20 de diciembre, entre las que destacan el cierre de negocios de comida callejera. 

De este modo los puestos callejeros de tacos, tortas, tamales, quesadillas, antojitos, papitas, helados y demás serán cerrados; los comerciantes recibirán un apoyo económico para sobrellevar sus gastos en esta etapa. 

Le medida busca reducir la cantidad de contagios de coronavirus entre los habitantes de la capital del país, sobre todo en las 200 colonias que se consideran de alto riesgo. 

Piden practicar la sana distancia 

La jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum pidió a la población quedarse en casa, y evitar salir, así como no organizar fiestas o reuniones, además practicar el constante lavado de manos, uso de gel antibacterial y sana distancia. 

Los establecimientos comerciales solo podrán brindar servicio al público hasta las 17:00 horas de lunes a domingo, con excepción de los que tienen giro de hospedaje y los considerados como actividad esencial.

¿Cuáles son las 200 colonias donde aplica la medida? 

ALCALDÍACOLONIA

ÁLVARO OBREGÓNSAN BARTOLO AMÉLLALO (PBLO)

ÁLVARO OBREGÓNLOMAS DE LA ERA

ÁLVARO OBREGÓNLA MARTINICA

ÁLVARO OBREGÓNTIZAPAN SAN ÁNGEL

ÁLVARO OBREGÓNBARRIO NORTE

ÁLVARO OBREGÓNJALALPA EL GRANDE

ÁLVARO OBREGÓNTORRES DE POTRERO

ÁLVARO OBREGÓNJARDINES DEL PEDREGAL

ÁLVARO OBREGÓNPILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS) (AMPL)

ÁLVARO OBREGÓNMERCED GÓMEZ

ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DE LOS PADRES

ÁLVARO OBREGÓNSANTA ROSA XOCHIAC (PBLO)

ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 2DA SECCIÓN II

ÁLVARO OBREGÓNPROGRESO TIZAPAN

ÁLVARO OBREGÓNJALALPA TEPITO

ÁLVARO OBREGÓNBELLA VISTA

ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN II

ÁLVARO OBREGÓNPRESIDENTES

ÁLVARO OBREGÓNCORPUS CHRISTY

ÁLVARO OBREGÓNPILOTO (ADOLFO LÓPEZ MATEOS)

ÁLVARO OBREGÓNLOMAS DE BECERRA

ÁLVARO OBREGÓNSANTA FE (U HAB)

ÁLVARO OBREGÓNOLIVAR DEL CONDE 1RA SECCIÓN I

ÁLVARO OBREGÓNCALZADA JALALPA

AZCAPOTZALCOSAN MARTÍN XOCHINAHUAC (PBLO)

AZCAPOTZALCOEL ROSARIO C (U HAB)

AZCAPOTZALCOTEZOZÓMOC

AZCAPOTZALCOSAN JUAN TLIHUACA (PBLO)

BENITO JUÁREZSTA CRUZ ATOYAC

BENITO JUÁREZSAN SIMÓN TICUMAC

BENITO JUÁREZSAN PEDRO DE LOS PINOS

BENITO JUÁREZNATIVITAS

BENITO JUÁREZPORTALES I

BENITO JUÁREZPORTALES III

BENITO JUÁREZNARVARTE I

BENITO JUÁREZVÉRTIZ NARVARTE

COYOACÁNAJUSCO I

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO IV

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO III

COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA III

COYOACÁNLOS REYES (PBLO)

COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA II

COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA I

COYOACÁNAJUSCO II

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VI

COYOACÁNPEDREGAL DE SANTA ÚRSULA IV

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO V

COYOACÁNSANTA ÚRSULA COAPA (PBLO)

COYOACÁNAJUSCO III

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO VII

COYOACÁNPEDREGAL DE STO DOMINGO II

COYOACÁNADOLFO RUIZ CORTINES I

CUAJIMALPA DE MORELOSNAVIDAD (GRANJAS DE NAVIDAD)

CUAUHTÉMOCCENTRO IV

CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA IV

CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA I

CUAUHTÉMOCATLAMPA

CUAUHTÉMOCSAN SIMÓN TOLNAHUAC

CUAUHTÉMOCTRÁNSITO

CUAUHTÉMOCSANTA MARÍA LA RIBERA II

CUAUHTÉMOCDOCTORES I

CUAUHTÉMOCOBRERA II

CUAUHTÉMOCROMA NORTE III

CUAUHTÉMOCGUERRERO II

CUAUHTÉMOCOBRERA III

CUAUHTÉMOCCENTRO VI

CUAUHTÉMOCGUERRERO I

CUAUHTÉMOCROMA NORTE II

CUAUHTÉMOCGUERRERO III

CUAUHTÉMOCDOCTORES IV

CUAUHTÉMOCDOCTORES III

CUAUHTÉMOCJUÁREZ

CUAUHTÉMOCPERALVILLO I

CUAUHTÉMOCOBRERA IV

CUAUHTÉMOCDOCTORES II

CUAUHTÉMOCCENTRO VIII

CUAUHTÉMOCOBRERA I

CUAUHTÉMOCSAN RAFAEL II

CUAUHTÉMOCTABACALERA

CUAUHTÉMOCMORELOS II

GUSTAVO A. MADEROCUCHILLA DEL TESORO

GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESÚS IV

GUSTAVO A. MADEROLA PRADERA

GUSTAVO A. MADEROSAN PEDRO ZACATENCO (PBLO)

GUSTAVO A. MADEROSAN JUAN DE ARAGÓN (PBLO)

GUSTAVO A. MADERONUEVA TENOCHTITLÁN

GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS III

GUSTAVO A. MADEROCHALMA DE GUADALUPE I

GUSTAVO A. MADEROCAMPESTRE ARAGÓN I

GUSTAVO A. MADEROCAMPESTRE ARAGÓN II

GUSTAVO A. MADEROCASAS ALEMÁN (AMPL) II

GUSTAVO A. MADEROSAN FELIPE DE JESUS II

GUSTAVO A. MADEROGERTRUDIS SÁNCHEZ 3A SECCIÓN

GUSTAVO A. MADEROLA FORESTAL

IZTACALCOSANTA ANITA

IZTACALCOCAMPAMENTO 2 DE OCTUBRE I

IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL V

IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL VI

IZTACALCOPANTITLÁN II

IZTACALCOAGRÍCOLA ORIENTAL I

IZTAPALAPAJACARANDAS

IZTAPALAPACONSEJO AGRARISTA MEXICANO I

IZTAPALAPADESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL II

IZTAPALAPALOMAS DE SAN LORENZO II

IZTAPALAPADESARROLLO URBANO QUETZALCÓATL III

IZTAPALAPASAN ANTONIO (BARR)

IZTAPALAPAPASEOS DE CHURUBUSCO

IZTAPALAPAMIRASOLES (U HAB)

IZTAPALAPALOS ÁNGELES

IZTAPALAPASAN MIGUEL (BARR)

IZTAPALAPASANTA MARTHA ACATITLA

IZTAPALAPASANTA MARÍA AZTAHUACÁN (EJ) I

IZTAPALAPACERRO DE LA ESTRELLA I

IZTAPALAPAPRESIDENTES DE MÉXICO

IZTAPALAPALOMAS DE SAN LORENZO I

IZTAPALAPASAN LORENZO TEZONCO (PBLO)

IZTAPALAPASAN JUAN XALPA II

IZTAPALAPATEPALCATES II

IZTAPALAPAEL MANTO

IZTAPALAPASAN ANDRÉS TETEPILCO (PBLO)

IZTAPALAPAGUADALUPE DEL MORAL

IZTAPALAPAESCUADRÓN 201

IZTAPALAPASECTOR POPULAR

LA MAGDALENA CONTRERASSAN JERÓNIMO ACULCO - LÍDICE (PBLO)

LA MAGDALENA CONTRERASSAN BERNABÉ OCOTEPEC (PBLO)

LA MAGDALENA CONTRERASLA MALINCHE

LA MAGDALENA CONTRERASEL TANQUE

LA MAGDALENA CONTRERASLAS CRUCES

LA MAGDALENA CONTRERASEL ROSAL

LA MAGDALENA CONTRERASCUAUHTÉMOC

MIGUEL HIDALGOANÁHUAC I

MIGUEL HIDALGOTACUBAYA

MIGUEL HIDALGOPOPOTLA II

MIGUEL HIDALGOANÁHUAC II

MIGUEL HIDALGOESCANDÓN II

MIGUEL HIDALGOTACUBA

MIGUEL HIDALGOTLAXPANA

MILPA ALTASAN ANTONIO TECÓMITL (PBLO)

MILPA ALTASAN PABLO OZTOTEPEC (PBLO)

MILPA ALTAVILLA MILPA ALTA (PBLO)

MILPA ALTASAN SALVADOR CUAUHTENCO (PBLO)

MILPA ALTASAN PEDRO ATOCPAN (PBLO)

TLÁHUACSAN FRANCISCO TLALTENCO (PBLO)

TLÁHUACSAN PEDRO TLÁHUAC (PBLO)

TLÁHUACLA CONCHITA II

TLÁHUACDEL MAR SUR

TLÁHUACSANTIAGO ZAPOTITLÁN (PBLO)

TLÁHUACMIGUEL HIDALGO

TLÁHUACMIGUEL HIDALGO OTE

TLÁHUACSAN MIGUEL ZAPOTITLA

TLÁHUACLA CONCHITA I

TLÁHUACAGRÍCOLA METROPOLITANA

TLÁHUACSELENE (AMPL)

TLÁHUACJAIME TORRES BODET

TLÁHUACSELENE 1A SECC

TLÁHUACUNIDADES HABITACIONALES DE SANTA ANA PONIENTE I

TLÁHUACSAN JUAN IXTAYOPAN (PBLO)

TLÁHUACSAN ANDRÉS MIXQUIC (PBLO)

TLÁHUACSAN JOSÉ

TLÁHUACLOS OLIVOS

TLÁHUACLA DRAGA

TLÁHUACSANTA CECILIA

TLÁHUACLA ESTACIÓN

TLÁHUACLAS ARBOLEDAS

TLALPANSAN ANDRÉS TOTOLTEPEC (PBLO)

TLALPANMIGUEL HIDALGO

TLALPANSAN MIGUEL TOPILEJO (PBLO)

TLALPANTLALPAN CENTRO

TLALPANSAN PEDRO MÁRTIR (PBLO)

TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 1A SECC

TLALPANAMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 3A SECC

TLALPANAMPLIACIÓN MIGUEL HIDALGO 2A SECC

TLALPANSAN MIGUEL AJUSCO (PBLO)

TLALPANTLALCOLIGIA

TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 2A SECC

TLALPANLOMAS DE PADIERNA I

TLALPANLOMAS DE PADIERNA II

TLALPANPEDREGAL DE SN NICOLÁS 3A SECC

TLALPANSANTO TOMAS AJUSCO (PBLO)

VENUSTIANO CARRANZAADOLFO LÓPEZ MATEOS

VENUSTIANO CARRANZAMOCTEZUMA 2A SECCIÓN II

VENUSTIANO CARRANZAMORELOS II

VENUSTIANO CARRANZAMOCTEZUMA 2A SECCIÓN IV

VENUSTIANO CARRANZA20 DE NOVIEMBRE

VENUSTIANO CARRANZAEL ARENAL 4A SECCIÓN

VENUSTIANO CARRANZAIGNACIO ZARAGOZA I

XOCHIMILCOSAN GREGORIO ATLAPULCO (PBLO)

XOCHIMILCOSANTA CRUZ ACALPIXCA (PBLO)

XOCHIMILCOSANTA MARÍA NATIVITAS (PBLO)

XOCHIMILCOXALTOCAN (BARR)

XOCHIMILCOSANTIAGO TULYEHUALCO (PBLO)

XOCHIMILCOSAN MARCOS (AMPL)

XOCHIMILCOSAN LUCAS XOCHIMANCA (PBLO)

XOCHIMILCOSANTIAGO TEPALCATLALPAN (PBLO)

XOCHIMILCOSANTA CRUZ XOCHITEPEC (PBLO)

XOCHIMILCOCALTONGO (BARR)

XOCHIMILCOSANTA MARÍA TEPEPAN (PBLO)

XOCHIMILCOSAN MATEO XALPA (PBLO)

XOCHIMILCOSANTA CECILIA TEPETLAPA (PBLO)

XOCHIMILCOTEPEPAN (AMPL)

Las nuevas colonias que se suman al programa esta semana son:

Santa Fe (U HAB)Álvaro Obregón

Olivar del Conde 1ra Sección IÁlvaro Obregón

San Juan Tlihuaca (PBLO)Azcapotzalco

Narvarte IBenito Juárez

Navidad (Granjas de Navidad)Cuajimalpa de Morelos

Obrera ICuauhtémoc

San Rafael IICuauhtémoc

San Felipe de Jesús IIGustavo A. Madero

San Juan de Aragón (PBLO)Gustavo A. Madero

Gertrudis Sánchez 3a secciónGustavo A. Madero

Nueva TenochtitlanGustavo A. Madero

San Felipe de Jesús IIIGustavo A. Madero

Chalma de Guadalupe IGustavo A. Madero

La ForestalGustavo A. Madero

Campestre Aragón IGustavo A. Madero

Campestre Aragón IIGustavo A. Madero

Casas Alemán (AMPL) IIGustavo A. Madero

Escuadrón 201Iztapalapa

Guadalupe del MoralIztapalapa

CuauhtémocLa Magdalena Contreras

El RosalLa Magdalena Contreras

TlaxpanaMiguel Hidalgo

San Pedro Atocpan (PBLO)Milpa Alta

Los OlivosTláhuac

San JoséTláhuac

La DragaTláhuac

San Andrés Mixquic (PBLO)Tláhuac

Santa CeciliaTláhuac

Las ArboledasTláhuac

La EstaciónTláhuac

Lomas de Padierna ITlalpan

Lomas de Padierna IITlalpan

Pedregal de San Nicolás 3a seccTlalpan

Santo Tomás Ajusco (PBLO)Tlalpan

Covid-19 Cierre de comercios CDMX

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