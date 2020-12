CDMX oficializa restricciones en 200 colonias con mayor tasa pandémica

El Comité de Monitoreo de la pandemia en la Ciudad de México oficializó este lunes las nuevas restricciones de actividades para el Perímetro A y B del Centro Histórico, así como en 200 colonias de atención prioritaria por concentrar la mayor tasa de casos positivos de Covid-19.

Derivado de que la capital está en un alto nivel de contagios se establecieron las medidas de protección a la salud, adicionales a las establecidas, las cuales son obligatorias.

Así, en la Gaceta Oficial se indica que durante el periodo comprendido del 14 al 20 de diciembre en todo el Primer Cuadro capitalino y colonias de atención prioritaria los establecimientos solo podrán brindar servicio al público hasta las 17:00 horas de lunes a domingo, con excepción de los que tienen giro de hospedaje y los considerados como actividad esencial.

Y lo mismo para los establecimientos mercantiles que se encuentren operando en las colonias de atención prioritaria, cuyo listado está disponible en el enlace electrónico https://covid19.cdmx.gob.mx/.

Revisión mercantil

El Instituto de Verificación Administrativa, en coordinación con las demás autoridades locales, realizarán las actividades de supervisión y vigilancia a los establecimientos mercantiles y demás actividades que se encuentren operando, a efecto de comprobar el cumplimiento del presente.

En caso de que en las visitas de supervisión y vigilancia se constate algún incumplimiento, la autoridad verificadora ordenará la suspensión temporal total o parcial de la actividad hasta por 15 días naturales.

El gobierno de la Ciudad de México informó que las nuevas medidas sanitarias en las 200 colonias buscan detectar y aislar casos positivos de esta enfermedad.

De esa forma serán cerradas tiendas, comercios y establecimientos no esenciales; el retiro de venta de comida en la vía pública, con apoyo económico, y el fortalecimiento del uso de cubrebocas y medidas sanitarias.

De igual manera se fortalecerá la intervención en los tianguis en coordinación con las alcaldías, tomando medidas como venta de alimentos únicamente para llevar, asi como uso obligatorio de cubrebocas para comerciantes y clientes.

Evitar hacer fiestas

Es importante que todas las personas, pero aún más los vecinos de estas colonias: se queden en casa, si no es necesario salir no salgan; si es indispensable que salgan usar cubrebocas y mantengan Sana Distancia siempre; no fiestas, ni posadas ni reuniones con amigos y familiares, además de que las compras las deberá realizar solamente una persona del hogar.

Si una persona es positivo a Covid-19 se debe aislar 15 días y llama a Locatel al 55 56 58 11 11 para seguimiento médico.

Asimismo, se informa que las 200 colonias registran un total de 8 mil 398 casos activos los cuales representan 38 por ciento del total de casos positivos que hay en la Ciudad de México.

Si se consideran los casos en las colonias colindantes a ellas, representan en su conjunto el 55 por ciento de los casos activos de la Ciudad.

Se informa que, a través del programa de Atención Prioritaria a Colonias, Pueblos y Barrios, se han realizado hasta el momento 156 mil 422 pruebas rápidas de COVID-19 en quioscos y macroquioscos; se han realizado 425 mil 521 visitas médicas a domicilio; y se ha brindado orientación a 752 mil 483 personas.

Datos

1. Se cuenta con 229 puntos donde se realizan pruebas COVID-19 de manera gratuita, distribuidos en:

a. 117 centros de salud.

b. 33 quioscos de salud en las colonias de atención prioritaria.

c. 50 macro quioscos.

d. 29 hospitales de la red de SEDESA

2. En los 229 puntos están disponibles las pruebas rápidas de antígeno, las cuales tienen resultados en 20 minutos.

3. La ubicación de estos puntos de toma de muestra está disponible en el sitio web https://covid19.cdmx.gob.mx/storage/app/media/uploaded-files/ubicacion-de-macro-quioscos-y-quioscos.pdf o enviando un mensaje SMS sin costo al 51515 con la palabra “prueba”.

Por Manuel Durán