Vecinos de Cuautitlán advierten a CFE que no permitirá más cortes en pozos

Los cortes de luz realizados por la Comisión Federal de Electricidad (CFE) en pozos y cárcamos de Cuautitlán, por un supuesto adeudo de 120 millones de pesos, podría desencadenar en un conflicto social y violencia; ya que en los últimos días han aparecido lonas en diferentes puntos del municipio, donde los vecinos advierten que no permitirán más cortes, señaló el alcalde Ariel Juárez.

El presidente municipal manifestó preocupación por la aparición de las lonas, que muestran la molestia ciudadana; luego de que, a finales del mes pasado la CFE cortara la energía eléctrica en un pozo afectando a una población de 50 mil personas, de a seis comunidades.

Las mantas fueron colocadas en el Jardón Principal del municipio, afuera del Tren Suburbano, así como en las comunidades de Rancho San Blas, Galaxia, Guadalupana y Joyas de Cuautitlán.

El alcalde indicó que se trata de un lenguaje preocupante, porque ponen en riesgo a los empleados de CFE que vayan a hacer cortes de suministro de energía; y que ya ocurrió una vez, que retuvieron una camioneta.

“Me preocupa la alerta en la que está la ciudadanía que no van a permitir los cortes arbitrarios que está haciendo CFE y que, si no toman esto con seriedad, puede desencadenar en una cuestión de conflicto social, de la propia ciudadanía contra los que vayan a cortar el suministro de energía eléctrica. Me preocupa que haya violencia”.

Destacó que los cortes en plena pandemia por COVID-19, implican una violación a los derechos humanos, porque implica dejar sin agua a la población.

El Ayuntamiento ya ingresó un amparo para evitar nuevos cortes; además señaló que presentarán una queja ante la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) e incluso podrían recurrir a instancias internacionales.

Ariel Juárez hizo un llamado a la sensibilidad de los funcionarios de CFE, para retomar las mesas de negociaciones, que dijo, fueron rotas por ellos.

El presidente municipal rechazó que no haya asistido a las mesas de negociaciones con la paraestatal, ya que solo faltó a una reunión, en la que estuvieron presentes los representantes legales del Ayuntamiento.

Reiteró que no reconoce el adeudo histórico que pretende cobrar la CFE, porque es de 10 años atrás, ya que durante su administración ha pagado puntualmente todos los servicios de energía eléctrica, por un monto aproximado de 60 millones de pesos y tiene como comprobarlo.

“Es una deuda elevadísima más de 120 millones, hay una irregularidad porque te quieren cobrar de más, toda vez que los cárcamos y pozos tienen medidor pero no hay contrato”.

“Lo que no quisieron cobrar o no fueron capaces de hacerlo en administraciones pasadas, ahora me lo quieren fincar. Yo no reconozco deuda por una razón, porque en mi administración no debemos ni 10 centavos”.