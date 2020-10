Demanda Zapopan al Gobierno Federal no eliminar Fidecomiso policiaco FORTASEG

El alcalde de Zapopan, Pablo Lemus Navarro y el comisario de Seguridad, Roberto Alarcón Estrada demandan al Gobierno Federal que no desaparezca el Fideicomiso Fortalecimiento para la Seguridad (FORTASEG) porque será contraproducente para todos los municipios del país.

Lemus Navarro añadió que afortunadamente las finanzas sanas del municipio permitieron la compra de 94 patrullas policiacas, pero hay otras regiones que no tienen esa oportunidad para enfrentar a la criminalidad.

“¡No van a tener ni siquiera para pagar la nómina de la policía! La responsabilidad de la seguridad es de todos, no podemos pensar en que nosotros sí hagamos la chamba y el municipio del lado no porque no tiene los recursos. No vamos a poder resolver el tema de seguridad si no le metemos recursos.

Díganme ustedes qué problema se resuelve nada más hablando, ¡no, la cosa es actuar! Respetuosamente hacemos un llamado al Gobierno Federal para poder contemplar una modificación al presupuesto federal que permita que los fondos en materia de seguridad puedan seguir llegando a los municipios”.