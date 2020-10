Fieles católicos ruegan a la Patrona contra epidemias que ayude a superar el COVID-19

Por primera vez en la historia de Jalisco, la imagen de la Virgen de Zapopan llegará a la Basílica sin miles de feligreses, debido a la pandemia mundial de COVID-19. Es tiempo de ser responsables y de cuidar la salud insistió el cardenal de Guadalajara, José Francisco Robles Ortega.

“Es una situación seria, no podemos bajar la guardia, no podemos descuidarnos del riesgo que existe de un contagio de esta enfermedad. Por eso tenemos que asumir esa realidad y comportarnos todos con mucha conciencia y responsabilidad. Este año no va a ser posible celebrar la Romería como se ha venido haciendo otros años, sí se va a realizar pero será a través de los medios que ustedes van a acompañar a la bendita imagen, permaneciendo en casa. No necesariamente tienen que salir a la calle a manifestarse, lo pueden hacer comunitariamente”.