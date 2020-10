Denuncian a funcionario como abusador en Veracruz

Manuel “N”, delegado de Programas Sociales en Veracruz, fue denunciado por el delito de violación ante la Fiscalía General del Estado (FGE), a cargo de Verónica Hernández Giadáns.

Martha “N” indicó que los hechos ocurrieron en septiembre del año pasado, luego de que el funcionario federal le mandara una solicitud de amistad en Facebook.

Ella recordó lo que el delegado le decía para acercarse a ella. Le presumía su cercanía con el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

“Vio mis fotografías, me preguntó si sabía quién era, la verdad yo no tenía ningún contacto con esta clase de personas y así fue como se empezó a acercar a mí, con engaños. Lo conocí de otra manera, me hablaba de las luchas que ha tenido con el presidente, que son muy buenos amigos, que es jefe del gobernador y de todo el mundo, pero ya después enseñó otra cara, que es la de violador”, narró.

Hicieron la denuncia ante las autoridades

También refirió que sus dos anteriores abogados se resistieron a interponer la denuncia penal contra Manuel “N” por el poder político del funcionario y posibles represalias en su contra.

Roberto Rodríguez Cruz, su actual representante legal, acusó que la FGE ha sido omisa, toda vez que la investigación se encuentra “estancada”, además de que se niega a citarlo para que presente la declaración correspondiente sobre el delito que se le imputa en la carpeta de investigación 254/2020.

El abogado también denunció que el funcionario “boicotea” el proceso, pues su clienta se enteró de que el señalado solicitó personalmente a la Fiscal General del Estado que desechara dicha denuncia.

Pide la ayuda de AMLO

En conferencia de prensa, Martha “N” pidió la intervención de López Obrador para que el caso no quede impune e invitó a todas las mujeres que han sido víctimas de violación por parte del Superdelegado para que se acerquen a su abogado y sea interpuesta una denuncia colectiva en su contra.

“Mi mensaje va para el señor Presidente, para que él sepa lo que está ocurriendo en el estado con la conducta del señor Manuel, sé que no soy la única y me gustaría invitar a todas esas chicas que han sido violentadas por el señor Manuel para que se pongan en contacto con mi abogado y así hacer una denuncia colectiva para que esto no quede impune”.

La agraviada refirió que el funcionario ha aprovechado su posición política para abusar de mujeres que necesitan ayuda del gobierno federal.

“Desde mucho tiempo atrás ha tenido esta conducta, cuando le cuestionas por qué pasó esto o por qué se le denunció, dice que la prensa hace fake news y que él es inocente y no es así, él ha violentado a muchas mujeres que necesitan las ayudas del gobierno y aprovechándose que tiene mano ahí, que puede ayudar a mucha gente, él está violentando a estas personas”, sostuvo.

La mujer dijo estar dispuesta a llevar su caso a instancias internacionales para que sea aplicada la justicia contra su victimario.