Oncólogo inicia campaña en Veracruz para comprar medicamentos y ayudar a menores con cáncer

El oncólogo pediatra Sergio Miguel Gómez Dorantes inició una campaña con la asociación civil Nariz Roja para recaudar fondos y donar medicamentos a pacientes de la Torre Pediátrica de Veracruz.

La meta de la campaña “Milagro por los niños con cáncer de Veracruz” es reunir al menos 300 mil pesos, monto que será utilizado para comprar los medicamentos necesarios en las quimioterapias de los pequeños.

El pasado viernes 2 de octubre, el médico denunció la falta de medicamentos para niñas y niños con cáncer que se encuentran en tratamiento para continuar su lucha contra la enfermedad. Incluso, sostuvo que algunos pacientes han muerto por dichas carencias en el nosocomio.

A través de un video en redes sociales, detalló que la campaña se llevaría a cabo del 4 al 10 de octubre, cuyas donaciones serían recibidas en la cuenta de BBVA número 0110098078, CLABE 021320001100980784, bajo la razón social Campeones de la Vida NR AC.

Luego de sus declaraciones sobre dichas carencias, el titular de la Secretaría de Salud de Veracruz, Roberto Ramos Alor, indicó que no se ha dejado de atender a los enfermos y que se trabaja para garantizar el abasto de los medicamentos, pues, a su juicio, el desabasto es un tema internacional.

El pediatra respondió que no sólo se trata de una falta de medicamentos, sino también, de insumos y la falta de equipo para el tratamiento adecuado de los pacientes con cáncer.

El oncólogo refirió que la Torre Pediátrica de Veracruz, ubicada sobre la avenida 20 de Noviembre, esquina Iturbide, del puerto de Veracruz, carece de aparatos para la resonancia magnética, esenciales para el seguimiento de casos oncológicos.

Sobre la presunta escasez de medicamentos a nivel nacional e internacional, Gómez Dorantes refirió que después de su primer video en Facebook fue contactado por una empresa farmacéutica para ofrecerle las medicinas a un precio competitivo.

“Me sorprende la declaración del doctor Ramos Alor donde dice que la falta de medicamentos en México es por culpa de la industria farmacéutica. Ok, puede ser que en la industria farmacéutica sean unos desgraciados, lo que no entiendo es que uno de los medicamentos que hacen falta es el L'Asparaginasa y ayer me hablaron de Sanfer y me ofrecieron toda la L'Asparginasa que yo quiero y la ofrecieron a un precio muy competitivo, mil 100 pesos el ámpula”.