Señalan a unidades InDriver por contagios de COVID-19 en Nayarit

El titular de la Secretaría de Movilidad del estado de Nayarit, Luis Alonso Tahuahua señaló que las unidades al servicio de ma aplicación de transporte InDriver resultó calificada como la más insegura para usuarios por la alta propensión de contagios del virus SARS-COV2.

"InDriver solo les quita el dinero, desafortunadamente es una competencia desleal, y pone en peligro a la ciudadanía por la pandemia además de un accidente por no traer ninguna aseguranza; 30 de octubre vence el plazo para que las aplicaciones se acerquen a la Secretaría de Movilidad, de lo contrario, el 1 de noviembre comenzaremos individualmente a multar a los choferes que no tengan seguro y demás", insistió el secretario.

Las multas para ese tipo de servicios - que estén inscritos en los registros de transporte público- serán acreedores a multas superiores a los 7 mil pesos.

Funcionario estatal estableció que ha recibido denuncias de usuarios y usuarias por la falta de medidas sanitarias en estás unidades de transporte.

"Ahorita tenemos una preocupación muy fuerte con los prestadores de servicio de InDriver, no traen cubrebocas, y esas plataformas no les obliga ni siquiera atraer seguros de la unidad, ni placas, tenencias y pagos de refrendos, al día; traen los vidrios polarizados, hasta el de enfrente; hemos constatado con pruebas en la mano que esa aplicación no les pide nada solamente que sepan manejar y afecta a los nayaritas más en tiempo de pandemia", afirmó.